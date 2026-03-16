Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seguridad S. SantaOdontologíaAVE Córdoba-MálagaCadáver LucenaCaballerizasBLETRestaurante PeyejoCarreterasUrgencias Levante Sur
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La conmoción por la muerte del comerciante hallado en Trassierra, el Plan de Seguridad de la Semana Santa de Córdoba y la nueva cobertura dental hospitalaria centran la crónica vespertina

A.J.González Córdoba Tienda de Juan Francisco Aguilar fallecido en Trassierra

A.J.González Córdoba Tienda de Juan Francisco Aguilar fallecido en Trassierra / AJ González / COR

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La actualidad de Córdoba está marcada esta tarde por la conmoción en Las Margaritas por la muerte del comerciante, dueño de un taller de bicicletas, a quien correspoden el cadáver hallado en Trassierra. Por otra parte, en el marco de los preparativos de la Semana Santa de Córdoba, hoy se ha presentado el Plan de Seguridad, que contará con cámaras y drones. Por último, un nuevo refuerzo sanitario que atenderá hasta 2.000 pacientes al año ampliará la cobertura dental hospitalaria en el Hospital Provincial de Córdoba

Además, también destacamos:

Accidente de Adamuz

Córdoba ciudad

Provincia

Noticias relacionadas

Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  3. Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
  4. El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
  5. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  6. El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
  7. Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
  8. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba distingue a Rafael Cobos Lozano con el premio Profesional del Año 2026

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba distingue a Rafael Cobos Lozano con el premio Profesional del Año 2026

Un carril bici y un itinerario peatonal unirán el Barrio del Guadalquivir con el polígono industrial de Torrecilla-Amargacena en Córdoba

Un carril bici y un itinerario peatonal unirán el Barrio del Guadalquivir con el polígono industrial de Torrecilla-Amargacena en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el lunes 16 de marzo

La empresa Box Carpas deberá colocar los toldos de la Feria de Córdoba antes del 21 de mayo

La empresa Box Carpas deberá colocar los toldos de la Feria de Córdoba antes del 21 de mayo

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Un informe técnico sobre el accidente de Adamuz apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes

Un informe técnico sobre el accidente de Adamuz apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes

"Mi hijo ya no está": el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez

"Mi hijo ya no está": el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez

El presidente de Adif defiende su "máxima colaboración" con las víctimas del accidente de Adamuz y el deseo de "saber la verdad"

El presidente de Adif defiende su "máxima colaboración" con las víctimas del accidente de Adamuz y el deseo de "saber la verdad"
Tracking Pixel Contents