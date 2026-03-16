La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La conmoción por la muerte del comerciante hallado en Trassierra, el Plan de Seguridad de la Semana Santa de Córdoba y la nueva cobertura dental hospitalaria centran la crónica vespertina
La actualidad de Córdoba está marcada esta tarde por la conmoción en Las Margaritas por la muerte del comerciante, dueño de un taller de bicicletas, a quien correspoden el cadáver hallado en Trassierra. Por otra parte, en el marco de los preparativos de la Semana Santa de Córdoba, hoy se ha presentado el Plan de Seguridad, que contará con cámaras y drones. Por último, un nuevo refuerzo sanitario que atenderá hasta 2.000 pacientes al año ampliará la cobertura dental hospitalaria en el Hospital Provincial de Córdoba
- TRASSIERRA | "Mi hijo ya no está": el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
- SEMANA SANTA | Córdoba activa el plan de seguridad para la Semana Santa 2026, que contará con cámaras y drones
- SALUD DENTAL | El nuevo servicio de odontología hospitalaria de Córdoba atenderá entre 1.800 y 2.000 pacientes al año
Además, también destacamos:
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Andalucía
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