La actualidad de Córdoba está marcada esta tarde por la conmoción en Las Margaritas por la muerte del comerciante, dueño de un taller de bicicletas, a quien correspoden el cadáver hallado en Trassierra. Por otra parte, en el marco de los preparativos de la Semana Santa de Córdoba, hoy se ha presentado el Plan de Seguridad, que contará con cámaras y drones. Por último, un nuevo refuerzo sanitario que atenderá hasta 2.000 pacientes al año ampliará la cobertura dental hospitalaria en el Hospital Provincial de Córdoba

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