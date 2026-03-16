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La actualidad del lunes 16 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La salud de los mercados municipales, la situación de los pantanos antes de la primavera y nuestra entrevista a la jueza más joven de la provincia son nuestros temas principales para comenzar la semana

Frutería de Tatiana, una de las nuevas incorporaciones del mercado de Ciudad Jardín.

Frutería de Tatiana, una de las nuevas incorporaciones del mercado de Ciudad Jardín. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El desigual momento que atraviesan los mercados municipales de Córdoba, con algunos revitalizados por nuevos negocios mientras otros languidecen, abre nuestro boletín de este domingo 15 de marzo. También miramos al campo tras un mes de lluvias que ha dejado una importante recuperación en los embalses de la provincia a las puertas de la primavera. Además, conversamos con Sandra Ruiz, la jueza más joven de Córdoba, que reflexiona sobre su profesión y la responsabilidad de impartir justicia «con los pies muy en la tierra».

Además, también destacamos:

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