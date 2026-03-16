La actualidad del lunes 16 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La salud de los mercados municipales, la situación de los pantanos antes de la primavera y nuestra entrevista a la jueza más joven de la provincia son nuestros temas principales para comenzar la semana
El desigual momento que atraviesan los mercados municipales de Córdoba, con algunos revitalizados por nuevos negocios mientras otros languidecen, abre nuestro boletín de este domingo 15 de marzo. También miramos al campo tras un mes de lluvias que ha dejado una importante recuperación en los embalses de la provincia a las puertas de la primavera. Además, conversamos con Sandra Ruiz, la jueza más joven de Córdoba, que reflexiona sobre su profesión y la responsabilidad de impartir justicia «con los pies muy en la tierra».
- COMERCIO LOCAL | Tres mercados municipales de Córdoba remontan con savia nueva y otros tres se mueren
- CAMPO | Los pantanos cordobeses ganan casi 65 hectómetros en marzo tras las lluvias: así se encuentran a punto de comenzar la primavera
- ENTREVISTA | Sandra Ruiz, jueza más joven de la provincia de Córdoba: «Somos personas con los pies muy en la tierra»
Además, también destacamos:
Tema del día | Mercados municipales
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- Casa Daniele y Encurtidos Sierra, nuevos puestos en La Corredera: «Si hay otra licitación, el mercado se llena»
Córdoba ciudad
- Un cadáver en mitad del campo y sin identificar: la Guardia Civil investiga un extraño hallazgo en Trassierra
- Proyecto Nexo: el reto de romper las barreras invisibles del ocio en Córdoba
- La Universidad de Córdoba garantiza la transparencia en las elecciones con voto telemático
- Unas 20 parcelaciones de Córdoba piden investigar si las últimas inundaciones podrían "haberse evitado"
Provincia
- Carmen Jiménez, historiadora: «Las mujeres han sido las olvidadas de los olvidados»
- Manolo Lama y Brígida Jiménez, hijos adoptivos de Cabra por su labor en comunicación e investigación
- Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar
Cultura
Deportes
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- Miguel Ruiz y Ariadna Carrasco mandan en la CP Puente Romano
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- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
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- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
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- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido