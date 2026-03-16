El desigual momento que atraviesan los mercados municipales de Córdoba, con algunos revitalizados por nuevos negocios mientras otros languidecen, abre nuestro boletín de este domingo 15 de marzo. También miramos al campo tras un mes de lluvias que ha dejado una importante recuperación en los embalses de la provincia a las puertas de la primavera. Además, conversamos con Sandra Ruiz, la jueza más joven de Córdoba, que reflexiona sobre su profesión y la responsabilidad de impartir justicia «con los pies muy en la tierra».

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