El tercer punto de Urgencias de Córdoba se abrirá con cuatro médicos y previsión de contratar cuatro más en junio

El tercer punto de Urgencias de Córdoba, ubicado en el centro de salud de Levante Sur, se abrirá el próximo 9 de abril con cuatro médicos. La directora gerente del Distrito de Atención Primaria Córdoba y Guadalquivir, Ana Leal, ha confirmado este lunes el anuncio realizado la semana pasada por el Sindicato de Médicos, que criticó la medida calificándola de "electoralista" y sugirió que se retrasara hasta el mes de junio para poder incorporar a residentes que estén interesados.

Leal ha indicado que esta semana tienen prevista una reunión con el sindicato para exponerles la propuesta de apertura, al tiempo que ha informado de que se llevará a cabo con las dos contrataciones realizadas en la última convocatoria y otros dos profesionales que han solicitado el traslado a este punto, que contará además con personal de enfermería. En concreto, precisó que "tenemos una persona que ha pedido comisión de servicio porque quiere venir al punto de Urgencia y otra que ha llegado tarde a la convocatoria y que también quiere incorporarse al servicio". La directora gerente ha recordado "la difícil situación que existe a la hora de reclutar profesionales médicos no solo en Andalucía y Córdoba sino a nivel nacional", si bien el objetivo es "ir ampliando la plantilla estructural con más profesionales en cuanto sea posible".

Horarios y días de la semana en los que funcionará

Según la gerente, este punto funcionará del mismo modo que los otros dos ya existentes (en el Sector Sur y en la zona de Arroyo del Moro), a partir de las 15.00 horas de lunes a viernes y los domingos y festivos, 24 horas. "Habrá dos médicos fijos y un equipo EMCA móvil que saldrá todos los días además de un refuerzo los sábados por la mañana con un médico más", ha señalado, adelantando que el objetivo del Servicio Andaluz de Salud es completar la plantilla en junio con residentes que ya han mostrado su interés por las urgencias hasta un total de ocho médicos.

Respecto a la crítica de la apertura como medida electoralista, Ana Leal ha indicado que "esa es una opinión muy personal" que no corresponde con la realidad, ya que "lo único que miramos es atender a las necesidades de la ciudadanía, ya que Córdoba lleva mucho tiempo esperando que funcione este tercer punto de urgencias y no podemos esperar hasta junio para ponerlo en marcha porque en esa fecha entramos en el plan vacacional del verano, con las vacaciones correspondientes, y empezar ahí generaría un problema añadido". Por eso ha insistido en que "es importante que empecemos a engranar cuanto antes el funcionamiento del punto de urgencias para que esté en marcha de cara al verano".