Estos son las carreteras más peligrosas de Córdoba: una en la capital y cinco en la provincia

La organización en defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados ha publicado un nuevo informe de las carreteras más peligrosas de España y en ese ránking se encuentran seis en la provincia de Córdoba. Una de ellas, en la capital, y el resto en la provincia. En total, en el periodo analizado (2020-2024), se contabilizaron 18 víctimas (heridos y/o fallecidos) a causa de 14 accidentes de tráfico.

De los 295 tramos de la red de carreteras estatal localizados este año, 85 ya aparecían en el informe anterior y en 63 ha aumentado su índice de peligrosidad. En el caso de las carreteras convencionales, los tramos más peligrosos se han localizado en la N-632 de Asturias, aunque el tramo que más accidentes y víctimas acumuló fue el kilómetro 0 de la A-77a, en Alicante, con 93 incidentes y 141 afectados.

El tramo más peligroso de Córdoba

En el caso de Córdoba, la carretera más peligrosa, según el índice elaborado de peligrosidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se encuentra en las afueras de la capital. Se trata del tramo antiguo de la N-432, a su paso por Cerro Muriano.

Un radar en Cerro Muriano. / Córdoba

Esta, que une Badajoz y Granada, además es la cuarta carretera más peligrosa de Andalucía y la 31ª de España. El informe alerta del kilómetro 255, donde se produjo un accidente con una víctima. El índice de peligrosidad asciende a 269,9. Lo más llamativo es su baja intensidad de tráfico, pues apenas circulan unos 203 automóviles de forma diaria.

Cinco tramos de riesgo en tres carreteras

El segundo tramo más peligroso de Córdoba se encuentra en el término de Cardeña y es el kilómetro 84 de la N-420, la carretera entre Córdoba y Puertollano, que registró tres accidentes con tres afectados. Por allí circulan de media 1.452 vehículos al día. Ocupa la posición 152 del listado.

El siguiente en la lista es el kilómetro 351 de la N-432, entre Luque y Alcaudete, a la altura del río Guadajoz. De las vías de Córdoba incluidas, esta es la que más densidad de tráfico tiene, con 4.769 vehículos diarios de media. Tuvieron lugar siete accidentes que arrojaron ocho heridos y/o fallecidos.

Más abajo figuran tres puntos de la N-331. En primer lugar, el kilómetro 87, entre Encinas Reales y Lucena. Allí se produjo un accidente con tres víctimas. El siguiente es el kilómetro 81, correspondiente a la intersección con la conexión a Rute por Las Salinas, en el término de Lucena, donde se registró un accidente con una víctima. En último lugar, se encuentra el kilómetro 92, entre Encinas Reales y Benamejí, con los mismos resultados que el anterior tramo.