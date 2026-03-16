Sadeco renueva los contenedores de carga trasera para eventos y zonas industriales de Córdoba

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha adjudicado el contrato para el suministro de nuevos contenedores de carga trasera destinados a la recogida de residuos sólidos urbanos. Esta actuación, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa, permitirá reforzar y mejorar el servicio tanto en la reposición de unidades deterioradas como en la ampliación de puntos de contenedores allí donde sea necesario, especialmente en zonas industriales, eventos multitudinarios y áreas con recogida puerta a puerta.

El contrato contempla la adquisición de un máximo de 1.764 contenedores de distintas capacidades durante los próximos tres años. El encargo ha recaído en la empresa Jcoplastic Ibérica 2000, tras un proceso de licitación al que se presentaron tres empresas, por un importe total de 224.000 euros.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha subrayado que esta inversión “responde a una planificación responsable de los recursos municipales y a la necesidad de garantizar un servicio de recogida de residuos eficaz, moderno y adaptado a la realidad cambiante de la ciudad”. Ruiz Madruga ha destacado que “Córdoba es una ciudad viva, con una intensa agenda cultural, festiva y social, y eso exige contar con medios suficientes y en perfecto estado para dar respuesta a picos puntuales de generación de residuos”.

Reposición de contenedores deteriorados

Los nuevos contenedores de carga trasera estarán destinados tanto a la reposición de aquellos que se rompen o deterioran por el uso continuado como a la ampliación de puntos de recogida. Su utilización es especialmente relevante durante los eventos que se celebran a lo largo del año en la ciudad, como las Cruces de Mayo, la Feria de Nuestra Señora de la Salud, las verbenas populares y otros grandes acontecimientos que concentran a miles de personas en el espacio público, según ha detallado el Ayuntamiento en su nota.

Asimismo, estos depósitos se emplearán principalmente para dar servicio a los polígonos industriales del término municipal y en zonas donde la recogida de residuos se realiza mediante el sistema puerta a puerta.

Según las estimaciones de Sadeco, las necesidades anuales se sitúan en torno a las 588 unidades, si bien la cantidad efectiva a suministrar dependerá en todo momento de la demanda. En términos operativos, la empresa municipal prevé recibir una media de 90 contenedores al mes, lo que permitirá disponer de un stock suficiente para atender incidencias o sustituciones urgentes.

El desglose anual aproximado del suministro contempla 265 contenedores de carga trasera de 1.000 litros, 130 contenedores de 800 litros, 175 unidades de 240 litros y 18 contenedores de 120 litros. Esta diversidad de capacidades permite adaptar la dotación a los distintos contextos de uso, optimizando la recogida y evitando tanto desbordamientos como la infrautilización de los recursos.

Mayor seguridad y mejor manejo

Desde el punto de vista técnico, los contenedores de mayor capacidad (1.000 y 800 litros) están fabricados en polietileno de alta densidad, con una carga útil nominal mínima de 400 kilogramos en el caso de los de 1.000 litros. Serán compatibles con los sistemas de descarga y lavado mediante camiones de carga trasera, tanto de peine como de pinzas, cumpliendo con la normativa vigente.

Incorporarán cuatro ruedas giratorias de 200 milímetros de diámetro, con giro de 360 grados, banda de rodadura de goma y sistema de freno en todas ellas, lo que facilita su manejo y garantiza la seguridad en su uso. Además, serán estancos y contarán con sistema de drenaje con tapón roscado o cierre rápido que asegure la estanqueidad, así como componentes metálicos resistentes a la corrosión.

Los contenedores de 240 litros, con una carga útil nominal mínima de 96 kilogramos, y los de 120 litros presentan características técnicas similares, adaptadas a su menor capacidad, y también estarán fabricados en polietileno de alta densidad. En el caso de los de 240 litros, dispondrán de dos ruedas de 200 milímetros de diámetro y serán igualmente compatibles con los recolectores de carga trasera.

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Miguel Ruiz Madruga ha señalado que “no se trata solo de adquirir contenedores, sino de asegurar que cumplen con los estándares de calidad, durabilidad y seguridad que exige un servicio público esencial”. En este sentido, ha añadido que “una correcta recogida de residuos es el primer eslabón para un tratamiento adecuado posterior y eso repercute directamente en la limpieza de la ciudad, en la salud pública y en la imagen que Córdoba proyecta tanto a sus vecinos como a quienes nos visitan”.