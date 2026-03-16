Los restaurantes de Córdoba que ya tienen su placa como recomendados Michelin

CaixaBank ha entregado a 8 restaurantes de Córdoba las placas que los acreditan como restaurantes recomendados por la Guía Michelin de 2026. El evento, celebrado en Málaga en el Auditorio Edgar Neville, ha reunido a más de 200 representantes del sector entre restauradores y miembros de las principales asociaciones profesionales.

El acto ha comenzado con la bienvenida de Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, quien ha destacado el mérito de los 88 restaurantes andaluces seleccionados y ha puesto en valor el trabajo y el dinamismo del sector, al que ha definido como estratégico y caracterizado por su capacidad para combinar tradición y modernidad, generando un impacto relevante en el ámbito económico, social y cultural. Zafra ha explicado además que, ante los retos que afrontará el sector en los próximos años, CaixaBank pone a su disposición Food&Drinks, la división especializada de la entidad que ofrece atención y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de los negocios de restauración.

Por su parte, Dani Carnero, chef y propietario de La Cosmo y Kaleja, ha participado también en el acto aportando su visión como uno de los cocineros más influyentes de la gastronomía malagueña. Carnero, referente de la cocina local y defensor del producto de proximidad, ha señalado la importancia del crecimiento que vive la cocina malagueña y ha destacado el papel que desempeñan los proyectos que impulsan el talento, la innovación y el valor del producto local en la consolidación de Málaga como destino gastronómico.

La clausura del evento, que ha contado con la colaboración de Sabor a Málaga, ha estado presidida por Manuel Marmolejo, vicepresidente de la Diputación de Málaga, quien ha puesto de relieve el valor que tienen los restaurantes recomendados por la Guía Michelin como muestra del talento gastronómico de la provincia y del impulso que este reconocimiento supone para la promoción del territorio.

Alto peso en el tejido productivo

En Andalucía, la restauración ocupa un lugar estratégico dentro del tejido productivo y del modelo turístico. Desde la costa hasta los núcleos urbanos, la gastronomía se ha convertido en un factor diferencial, capaz de atraer tanto turismo nacional como internacional y de elevar el valor de la experiencia del visitante.

La profesionalidad y el esfuerzo constante del sector de la restauración en Andalucía se han visto recompensados con un total de 88 restaurantes que han sido distinguidos como recomendados por la prestigiosa Guía Michelin. Este reconocimiento es el resultado del trabajo diario de un sector que, a través de la búsqueda de la excelencia culinaria, la innovación y el respeto por la tradición, se ha consolidado como un referente gastronómico tanto a nivel nacional como internacional.

La obtención de estas distinciones no solo evidencia la calidad y el alto nivel de los establecimientos y profesionales, sino que también contribuye de manera significativa a posicionar a Andalucía como destino gastronómico de primer orden, fomentando el desarrollo económico, el turismo y la proyección cultural del territorio.

Acuerdo CaixaBank y Michelin

Según ha informado CaixaBank en una nota de prensa, la entidad ha ampliado su acuerdo con Michelin para ser entregador oficial de las prestigiosas placas que acreditan a los restaurantes seleccionados como recomendados para 2026 en la reputada guía.

Durante el primer trimestre de 2026, CaixaBank organizará un total de 12 actos en buena parte del territorio español en los que se entregarán las prestigiosas placas. Estos actos congregarán a todos los restaurantes recomendados en las diferentes zonas del país y contarán con presencia de perfiles de prestigio en el ámbito de la gastronomía local y nacional.

Tras la entrega de las placas, la entidad estará presente durante su colocación en los establecimientos pues está previsto que gestores de la entidad especializados en el ámbito de la restauración acompañen a los restaurantes también en este momento tan especial.

Cada año Michelin incluye en su guía una selección de restaurantes recomendados que implican un sello de calidad y prestigio para los establecimientos. Este año se han seleccionado más de 700 restaurantes que, en los próximos meses, se irán ampliando. Para seleccionar a los restaurantes, Michelin se basa en la calidad de los productos, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones, armonía de sabores, personalidad de la cocina tal y como queda plasmada en el plato y, finalmente, la regularidad de la calidad ofrecida, tanto a lo largo de la comida como de una visita a otra.