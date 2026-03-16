Proyecto Nexo: el reto de romper las barreras invisibles del ocio en Córdoba

Ir al cine, asistir a un evento cultural o practicar deporte debería ser una posibilidad para cualquier cordobés. Sin embargo, para muchas personas con discapacidad encontrar actividades adaptadas o información sobre su accesibilidad sigue siendo complicado. De esa realidad surge Nexo, un proyecto impulsado por estudiantes universitarios que busca reunir en un solo espacio el ocio inclusivo de Córdoba.

El proyecto Nexo nace dentro del programa Líderes Loyola, pero además es uno de los proyectos ganadores de la segunda edición de Líderes 2030, una iniciativa impulsada por la Fundación Kutxbank, Córdoba Social Lab y la Fundación Xul que reconoce iniciativas innovadoras propuestas por jóvenes relacionadas con la inclusión social. Los siete integrantes del equipo: María Lían Camba, Candela Quesada, Álvaro Sánchez, Irene Bartivas, Laura Obrero, Fabiola Susín, Nuria Olmo y Nuria Gil, estudiantes de Publicidad, Marketing y ADE, decidieron participar juntos tras conocer la iniciativa en clase.

La idea inicial partió de una de las integrantes del equipo, que había detectado previamente una necesidad en la ciudad relacionada con el ocio. «Yo siempre he estado muy interesada en el ocio saludable en Córdoba y me di cuenta de que muchas veces no es que no hubiera actividades, sino que la gente no se enteraba de que existían», explica María.

El objetivo es impulsar un ocio inclusivo y visibilizar barreras que todavía dificultan el acceso de muchas personas a la vida cultural, deportiva y social de la ciudad

A partir de esa reflexión inicial, el proyecto evolucionó hacia un planteamiento más amplio. «Nos dimos cuenta de que si para nosotros ya era complicado encontrar la información, para una persona con algún tipo de discapacidad tenía que ser todavía más difícil», explican a este periódico, porque la información sobre eventos accesibles suele estar dispersa o resulta difícil de localizar.

Una web de ocio inclusivo

La propuesta del equipo consiste en crear una plataforma digital que centralice la información sobre actividades de ocio inclusivo en Córdoba. La idea inicial es crear una página web con distintas secciones: un listado de eventos, un mapa para geolocalizarlos, un calendario, buscador, descripciones de cada espacio y posibilidad de seleccionar favoritos . El objetivo es que esa información no esté dispersa en múltiples páginas o redes sociales, sino reunida en un único espacio.

En una primera fase, el proyecto podría comenzar como un foro donde recopilar información y opiniones de usuarios, con la posibilidad de evolucionar después hacia una plataforma más completa que además de reunir eventos de ocio, incluya información práctica como el nivel de ruido de los espacios, la intensidad de iluminación o presencia de luces intermitentes o la accesibilidad real de las instalaciones y características del entorno.

El equipo del proyecto Nexo. / Manuel Murillo

El equipo ya ha presentado la propuesta dentro del programa y ha comenzado a desarrollar sus primeras fases con parte del diseño, iconografías y un prototipo de cómo podría ser la página web. El grupo también ha creado redes sociales para compartir avances y dar visibilidad a la iniciativa.

Pero antes de lanzar la propuesta, los estudiantes realizaron un proceso previo de investigación para comprobar si el proyecto respondía a una necesidad real. «Antes de lanzarlo quisimos hacer un focus group con asociaciones para ver si tenía sentido y cómo podíamos mejorar la idea», explican.

En ese proceso descubrieron mucho más de lo que en principio pensaban. El contacto con asociaciones y entidades sociales ha sido uno de los momentos más reveladores para el equipo. «Cuando hablas con las organizaciones te das cuenta de que el problema es real», añaden. Las asociaciones que participaron en las sesiones explicaron que, en muchos casos, son ellas mismas las que tienen que buscar y organizar actividades adaptadas.

Una frase que escucharon durante el proceso resume bien la situación, aunque puede sonar dura: «En Córdoba hay parques para perros en casi todas las urbanizaciones, pero columpios adaptados para personas con movilidad reducida hay uno, y está justo donde están las asociaciones», critican. Con todo ello, los estudiantes consideran que este tipo de realidades demuestra que todavía queda mucho por avanzar.

Barreras invisibles

El proyecto no solo pretende visibilizar barreras físicas, sino también otras que pasan más desapercibidas. Factores como el ruido, la iluminación o la saturación de estímulos pueden ser determinantes para algunas personas. Según explican, «muchas veces los propios espacios de ocio no son conscientes de estas necesidades». Con su iniciativa buscan también crear consciencia sobre esos aspectos porque aunque la iniciativa está pensada para mejorar el acceso al ocio de personas con discapacidad, los estudiantes insisten en que puede ser útil para toda la población.

Para los estudiantes, trabajar en este proyecto también ha supuesto un proceso de aprendizaje personal y explican que el contacto con asociaciones y familias ha cambiado su forma de mirar el entorno: «Ahora empiezas a fijarte en cosas en las que antes no pensabas, como si hay rampas o si un espacio puede ser accesible», afirman.

El equipo busca crear una plataforma que centralice la información sobre el ocio inclusivo

También destacan el descubrimiento de la gran cantidad de asociaciones que trabajan en este ámbito: «Nos ha sorprendido la cantidad de entidades que llevan años trabajando en esto y de las que muchas veces ni siquiera somos conscientes».

En definitiva, consideran que el proceso les ha ayudado a pasar de conocer el problema a intentar aportar una solución. Para ellos, conocer una realidad es el primer paso, «pero cuando empatizas de verdad pasas a la acción y sientes la necesidad de intentar cambiar algo».