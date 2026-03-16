La Primitiva deja un premio de segunda categoría en la avenida Almogávares de Córdoba

El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes 16 de febrero ha dejado un premio de segunda categoría en el barrio de Santa Rosa-Valdeolleros en Córdoba. En concreto, se ha validado un boleto con cinco aciertos más el complementario en el despacho receptor número 28.260 de la capital cordobesa, situado en la calle Pintor Ruiz Saravias, esquina con la avenida de los Almogávares.

En total, han sido cuatro los acertantes de segunda categoría, que recibirán un premio de 44.293,77 euros. Los otros boletos premiados se han vendido en Santiago de Compostela (A Coruña), Jaén y Mocejón (Toledo).

La combinación ganadora estuvo formada por los números 5, 8, 23, 28, 40, 44. El número complementario es el 18, el reintegro el 6 y el Joker, 4706895. La recaudación ha ascendido a 9.679.675,00 euros.

El mayor premio de la historia

Además del premio consignado en Córdoba, un acertante de 'La Primitiva' percibirá un premio de 126.469.236,14 euros como único acertante de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) del sorteo celebrado este lunes 16 de marzo, según la información facilitada a Europa Press por Loterías y Apuestas del Estado.

Dicho boleto ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Este es el mayor premio que ha repartido La Primitiva en toda su historia. El anterior premio más importante data de octubre de 2015, donde un acertante de Barcelona ganó más de 101 millones de euros.

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Asimismo, en el sorteo del Joker hay un acertante con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías de Noia (A Coruña) situada en Rúa do Cantón, 24.