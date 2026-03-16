El presidente de Adif defiende su "máxima colaboración" con las víctimas del accidente de Adamuz y el deseo de "saber la verdad"

El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña, ha defendido este lunes su "máxima colaboración" con las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos, y el deseo de "saber la verdad".

Después de que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz remitiera al presidente de Adif una carta donde ha lamentado que no haya contactado con ellos después del siniestro del pasado 18 de enero y que le ha resultado "sorprendente y doloroso", Pedro Marco de la Peña ha explicado que se enteró de la misiva este domingo por los medios de comunicación.

Ha añadido que están concentrados en pensar cómo han "servido a las víctimas", que ha sido "con máxima colaboración y deseando saber la verdad", y ha precisado que no ha recibido aún la referida carta y que valorará como merece cuando le llegue.

En la misiva, firmada por el presidente de la asociación, Mario Samper, y a la que tuvo acceso EFE, este se dirige al presidente de Adif con "profundo pesar y preocupación" tras el descarrilamiento, un suceso que, en su opinión, ha marcado "profundamente" a quienes se han visto afectados "directa o indirectamente por sus consecuencias".

El presidente de Adif se ha referido a la carta al ser preguntado por los periodistas durante su visita en Álora (Málaga) a las obras de reparación del desprendimiento de tierra en la línea del tren de alta velocidad, que no se prevé reabrir -en el caso de una de sus dos vías- antes de la última semana de abril.

Ha explicado que el coste de las obras de emergencia por los temporales en toda España supone más de 300 millones de euros.