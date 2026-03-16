¿Quién podrá utilizar y cómo el nuevo gabinete odontológico del Hospital Provincial de Córdoba?

El Servicio Andaluz de Salud cuenta desde hace unas semanas con un nuevo gabinete odontológico ubicado en el Hospital Provincial de Córdoba que viene a completar los servicios previstos en el Plan Integral de Salud Bucodental de Andalucía 2023-2027.

Para quién está pensado este servicio

No todo el mundo podrá acudir a este gabinete odontológico, ubicado en un centro hospitalario precisamente por el perfil vulnerable de los pacientes a los que va dirigido, que desaconseja su atención en los centros de salud. En concreto, atendrá a personas de cualquier edad con enfermedades hematológicas, enfermedades cardiacas, discapacidad, mujeres embarazadas, pacientes oncológicos y pacientes con enfermedades raras. La presencia de patologías sistémicas importantes en muchos casos aconseja el tratamiento en el hospital, ya que en muchos casos podría requerirse anestesia general en quirófano. Hasta ahora, estos pacientes eran atendidos en los centros de salud, aunque sin todas las garantías. En los casos más graves, eran derivados al servicio de Cirugía Oral y Maxilofacilia.

¿Desde cuándo funciona?

La consulta ha empezado a recibir pacientes hace varias semanas. De momento, estará activa durante tres días a la semana, pero en poco tiempo el servicio se ampliará para funcionar cinco días a la semana, con el fin de llegar a unos 2.000 pacientes al año. De los 23 profesionales destinados a los gabinetes odontológicos hospitalarios de Andalucía, dos trabajarán en Córdoba.

Cómo acceder al gabinete odontológico

El acceso a este servicio, de carácter gratuito, será posible por una doble vía. Por un lado, los odontólogos atenderán a los pacientes derivados de las consultas de Atención Primaria, de todos los gabinetes odontológicos del sistema público de la provincia de Córdoba. Por otro lado, habrá una vía de entrada directa desde el hospital, a través de interconsultas o de primeras visitas a especialidades médicas. En ningún caso, se puede solicitar directamente la atención a través de Salud Responde o Click Salud.