El Play Córdoba Game Fest aplaza el evento previsto para este fin de semana en Córdoba al mes de noviembre

El Play Córdoba Game Fest ha aplazado el evento que estaba previsto para este fin de semana en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) al próximo mes de noviembre, por "motivos ajenos a la organización", según ha anunciado festival de videojuegos en un comunicado en redes sociales.

Según ha informado Play Generation, responsable del encuentro, la decisión se ha tomado “por motivos de fuerza mayor y ajenos a la organización”. La empresa ha explicado que este cambio permitirá que el evento pueda desarrollarse "con todas las garantías y al nivel" que el público merece.

Así, los amantes del gaming tendrá que esperar varios meses más para disfrutar del Festival de Videojuegos, Ocio Digital y Nueva Cultura que cada año congrega a miles de expertos y aficionados en la capital. La nueva fecha fijada para la celebración del evento, que estaba previsto para el 21 y 22 de marzo, será el 28 y 29 de noviembre de 2026 en la misma ubicación, el CEFC.

Nueva fecha y más contenidos

La organización ha informado a sus asistentes por correo de la decisión y ha precisado que todas las entradas adquiridas para el evento que estaba previsto este fin de semana seguirán siendo válidas para la nueva fecha, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional en caso de querer asistir al festival reprogramado. Además, la organización ha informado de que las personas que prefieran no mantener su entrada pueden consultar en su correo electrónico las instrucciones habilitadas para solicitar la devolución del importe.

Desde el Play Córdoba Game Fest han agradecido el apoyo y la comprensión del público ante esta modificación del calendario. En un post compartido en redes sociales, subrayan que el encuentro regresará “en el mismo sitio, con más ganas y, sobre todo, con nuevos contenidos y experiencias”.