El plan de seguridad de la Semana Santa de Córdoba fija zonas de preferencia peatonal, itinerarios de evacuación y accesos a la carrera oficial

El plan de seguridad de la Semana Santa de Córdoba 2026 contempla la ordenación especial del tráfico, la retirada preventiva de obstáculos urbanos, la canalización de flujos peatonales mediante vallado y señalización específica, así como la actuación conjunta de la Policía Local, Policía Nacional, el Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento (SPEIS), Protección Civil, Cruz Roja y demás servicios como la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y los servicios de Seguridad Privada del Cabildo Catedralicio y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.

También se establecen las zonas de preferencia peatonal, pasos de acceso a la carrera oficial y los itinerarios de evacuación correspondiente a los pasillos peatonales accesibles en el exterior de la Mezquita-Catedral, así como los itinerarios previstos en el interior del Patio de los Naranjos, con salida hacia las vías de acceso y evacuación del entorno.

El documento fija como principales vías de acceso para emergencias y evacuación la Calle Amador de los Ríos, que se mantendrá operativa como vía preferente para el acceso de los servicios de emergencia al entorno de la Carrera Oficial y áreas adyacentes; y el eje Ronda de Isasa – Avenida del Alcázar, en dirección hacia o desde el Puente de San Rafael, que actuará como corredor principal para la circulación de vehículos de emergencia y como vía de evacuación hacia zonas exteriores del casco histórico.

En la zona perimetral de la Mezquita-Catedral se establecen, entre otras, las siguientes vías de evacuación peatonal: Calle Medina y Corella y calle Judería; Calle Céspedes, calle Velázquez Bosco y calle Encarnación, que canalizan la evacuación hacia el sector norte; Calle Martínez Rucker, que actúa como itinerario de salida hacia el sector este, y Calle Caño Quebrado y calle Canónigo Torres Molina, que permiten la evacuación hacia el sector sur. Además, en el área de influencia de la calle Cardenal González se establecen como itinerarios referentes de evacuación peatonal los siguientes: Calle Pozo de Cueto y calle Poeta Ricardo Molina, que canalizan la evacuación hacia Ronda de Isasa, y Calle Alfayata, calle Zapatería Vieja y calle Caldereros, que permiten la salida de personas hacia el sector central de la ciudad.

Santísimo Cristo de la Agonía, en Carrera Oficial de la Semana Santa 2025, vería afectada su salida de Catedral con los nuevos estatutos. / Manuel Murillo

Entrar y salir a la carrera oficial

El plan de seguridad vela con especial intensidad por la seguridad en la Carrera Oficial de la Semana Santa 2026, que incluye Puerta del Puente (palco de entrada), Plaza del Triunfo, calle Torrijos, calle Cardenal Herrero, entrada a la Santa Iglesia Catedral por la Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos, interior de la Santa Iglesia Catedral y salida por la Puerta de Santa Catalina. Los accesos de entrada de las hermandades a la carrera oficial se harán por Cruz del Rastro – Ronda de Isasa (Hermandades del sector centro y levante), Puente Romano (Hermandades del sector sur de la ciudad) y Santa Teresa Jornet – Ronda de Isasa (Hermandades del sector centro y poniente).

Como cada año, se garantizará un itinerario continuo de circulación para vehículos de emergencia de tres metros y medio (3,5 m), completamente libre de obstáculos, y los recorridos procesionales estarán delimitados mediante vallas de seguridad. Se establecerán itinerarios peatonales accesibles paralelos a la edificación, con una anchura mínima de 1,80 metros, admitiendo estrechamientos puntuales de 1,50 metros. Estos espacios, considerados también como vías de evacuación, deberán permanecer libres de ocupación, prohibiendo expresamente la permanencia estática del público en los mismos, lo que será señalizado mediante cartelería específica.

Zona de libre tránsito peatonal

Se declarará como zona de libre tránsito peatonal la calle Cardenal Herrero (desde Puerta del Perdón hasta su intersección con calle Magistral González Francés), así como los tramos de esta última entre Cardenal Herrero y Plaza de Santa Catalina. El Patio de los Naranjos contará con seis accesos operativos:Puerta del Perdón (muro norte): entrada principal de cortejos procesionales; Puerta de Santa Catalina (muro Este): salida de cortejos procesionales; Puerta de la Grada Redonda (muro Este): entrada y salida accesible de espectadores y palcos; Puerta del Caño Gordo (muro norte): salida de público de pie; Postigo de la Leche (muro oeste): entrada y salida accesible de localidades en galerías porticadas y Puerta de los Deanes (muro oeste): salida exclusiva de emergencia. Todos los accesos estarán controlados por el servicio de seguridad Privada del Cabildo.

Puntos de acceso peatonal a la Carrera Oficial

Los puntos de acceso peatonal a la carrera oficial estarán en la Puerta del Puente / Plaza del Triunfo (se dispondrá un vallado transversal en Ronda de Isasa a ambos lados de la Puerta del Puente, desde la finalización de la zona de palcos, manteniendo libre el espacio central necesario para el paso de los desfiles procesionales y del tráfico autorizado antes y después de los mismos); Ronda de Isasa (ambos lados de la Puerta del Puente); Ronda de Isasa (margen paralelo al río, donde se instalará un vallado longitudinal paralelo al río, a una distancia mínima de 3 metros del pretil, enlazando con el vallado transversal. Un tramo de dicho vallado, a la altura de la salida del Puente Romano, será retirado puntualmente al paso de las procesiones procedentes del mismo, restituyéndose inmediatamente después); y zona de tránsito peatonal canalizado en el entorno del Puente Romano.

Como novedad para esta Semana Santa, la Agrupación de Cofradías ha reducido el espacio destinado a la entrada de las procesiones desde Ronda de Isasa hacia la Puerta del Puente, lo que permitirá ampliar la zona destinada al tránsito peatonal en el tramo correspondiente al Puente Romano. Por eso, no se instalarán los arcos en ese punto. Además, serán puntos de acceso peatonal Amador de los Ríos / Santa Teresa Jornet (acceso recomendado a palcos en Torrijos y Plaza del Triunfo); Medina y Corella (esquina plazoleta de acceso a la Filmoteca); Judería / Manríquez; Cardenal Herrero y Corregidor Luis de la Cerda / Caño Quebrado / Magistral González Francés / Cardenal, además de la Plaza Santa Catalina, Plaza del Triunfo y Canónigo Torres Molina.

Además, la parada de taxis se trasladará provisionalmente a la calle Amador de los Ríos y la parada de coches de caballos se trasladará provisionalmente a la calle Tomás Conde.