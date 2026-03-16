Peyejo, el nuevo restaurante que abre en Córdoba con un reto: “Lo mismo de siempre, pero ahora diferente”

Si te has criado en un pueblo de Córdoba, a poco que hayas sido travieso, seguro que alguna vez has oído aquello de: "¡Eres un pellejo!". Esa expresión, tan cordobesa, es el germen de Peyejo. Con ese espíritu atrevido nace el restaurante de Luis Gutiérrez, el cocinero que compartió fogones con Periko Ortega en ReComiendo, quien consiguió la Estrella Michelin recientemente, y que ahora emprende su propio camino junto a su pareja, Patricia Alcántara.

“Yo soy de Montemayor y mi familia, mi abuela, mi madre siempre me decían: ¡Qué pellejo eres!", cuenta Luis. Hace más de un año, surgió la idea. Desde entonces han ido dando forma al proyecto hasta construir un concepto propio que se resume en una frase: "Lo mismo de siempre, pero ahora diferente".

Alma andaluza

Con ese lema se entiende mejor la cocina que quieren ofrecer en Córdoba. “Cuando vengas a mi casa a comer, te vas a comer unos calamares de siempre, pero a mi rollo”, explica en un vídeo compartido en redes sociales. Esa es, en esencia, la filosofía de Peyejo.

Patricia Alcántara y Luis Gutiérrez, de Peyejo. / Córdoba

Para mantenerla, Luis Gutiérrez tiene claras dos cosas que no negocia: el carácter andaluz y el producto de temporada. "Todo tiene que tener cierta defensa de nuestra tierra", señala. Para ello pondrá a disposición del comensal una carta con alrededor de una docena de platos, a la que se sumarán algunas sugerencias fuera de carta. Spoiler: la mazamorra la prepara con dátiles, panceta y almendras.

La pareja no ha dejado nada al azar y, de alguna forma, se han dejado el pellejo para adecuar el local, situado en el número 26 de la calle José María de Martorell, en el Zoco. El espacio apuesta por colores de la tierra, como terracota y verde, combinados con maderas, chapas y neones, una mezcla que refleja el alma de este nuevo restaurante que no quiere cerrarse a nada.

Peyejo, el nuevo restaurante que abre en la zona del Zoco. / Córdoba

Un reto

Habrá mesas para quienes busquen más intimidad, una mesa comunitaria junto al ventanal, al estilo del norte, y también una barra donde se servirá comida. "No queremos que sea un restaurante cuadriculado", explican, y por eso aspiran a atraer a público de todas las edades, desde jóvenes hasta mayores, de cordobeses a turistas. El reto del cocinero es claro: "Hacer que te guste aún más la comida de siempre". Como resume la pareja, "debemos intentar siempre buscar sentido a la comida y darle valor a las cosas de aquí".

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Peyejo se encomienda a la experiencia de Luis Gutiérrez y también a un San Pancracio con una ramita de perejil que corona un estante, como en casa de la abuela, para atraer salud y buena fortuna. El restaurante abre oficialmente sus puertas este 18 de marzo.