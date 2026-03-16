El parque central de bomberos de Córdoba se remodelará: ascensor, nuevos revestimientos y piscina renovada

La junta de gobierno local de este lunes ha aprobado la adjudicación del contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del estudio de seguridad y salud, coordinación en materia de seguridad y salud en fase de obra y dirección de las obras de remodelación del parque central del Servicio de Protección y Extinción de Incendios de Córdoba por un importe de 140.950 euros a la UTE formada por el estudio de arquitectura de Rafael Castelló y José María Núñez Rubio.

Aunque el Ayuntamiento de Córdoba trabaja en la construcción de un nuevo parque de bomberos en la parcela junto a la ronda de Poniente (en las antiguas instalaciones del Ifapa de la Junta de Andalucía), pretende destinar el actual parque central en un futuro a la Policía Local y seguir dando cabida mientras tanto se produce el traslado a las futuras instalaciones al Speis.

Ubicación del futuro Parque de Bomberos de Córdoba. / Ramón Azañón

Por ello, y como es evidente que el inmueble requiere una actuación inmediata, se ha adjudicado esa redacción del proyecto de dirección de la obra, que consistirá en la adecuación de todos los espacios. Además, las obras deben incluir el acondicionamiento del acceso principal al edificio desde la vía pública, así como la instalación de un ascensor en la zona de administración. También incluirá la sustitución de todos los revestimientos verticales y horizontales, donde no haya habido actuaciones previas, así como de toda la carpintería interior.

Por otro lado, se actuará también en la zona del patio de maniobras y del hangar, con la revisión de su cubierta para su sustitución o reparación. En el hangar hay un almacén con posibilidad de crear una doble altura que se desarrollará en el proyecto. Asimismo, la piscina que está en desuso se reducirá en profundidad y se dotará de las instalaciones necesarias para su puesta en marcha. La torre de entrenamiento será demolida, ejecutándose una nueva que cumpla con las necesidades actuales.

Mejoras urgentes

En concreto, se hará especial incidencia en la aclimatación del edificio, su optimización energética y en la revisión de instalaciones de suministros básicos de agua, de electricidad y gas que están obsoletos. El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha hablado de "una puesta a punto" de ese espacio para que pueda ser utilizado durante muchos años más.

El responsable de Seguridad, Jesús Coca, por su parte, ha añadido que la obra contará con la participación activa del jefe de Bomberos, David Muñoz, que determinará cuáles son las necesidades del cuerpo aprovechando que, además, el responsable del servicio es arquitecto.