El nuevo servicio de odontología hospitalaria de Córdoba atenderá entre 1.800 y 2.000 pacientes al año

El Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha en Córdoba un nuevo servicio público enmarcado dentro del Plan Integral de Salud Bucodental de Andalucía 2023-2027, "un plan único en España", según ha informado su el coordinador en Andalucía, Alfonso García Palma. En concreto, se trata de un servicio de odontología hospitaliaria que cuenta con 23 profesionales en Andalucía distribuidos en once centros hospitalarios de la comunidad, dos de los cuales trabajarán en la planta baja del Hospital Provincial de Córdoba. Este servicio va dirigido a pacientes de todas las edades especialmente vulnerables que necesitan ser atendidos en un ámbito hospitalario por sus condiciones físicas o las patologías sistémicas que presentan. El perfil mayoritario, según García Palma, son "personas que presentan discapacidad, mujeres embarazadas o con enfermedades hematológicas, cardiacas, pacientes oncológicos o con enfermedades raras".

A diferencia de la consulta bucodental infantil, que se puede solicitar desde Salud Responde (en ClicSalud aparece ahora un icono donde se indica cita a dentista) para niños menores de 15 años, esta consulta hospitalaria requerirá que los usuarios sean ser derivados previamente desde los gabinetes odontológicos de Atención Primaria de la provincia, a través de una consulta en el centro de salud, aunque también es posible que acudan derivados de algún hospital mediante una interconsulta o primeras visitas de especialidades.

El presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Córdoba y coordinador del plan de Salud Bucodental en el Distrito Sanitario Córdoba, Federico Esparza, ha asegurado que se trata de un reto que estaba pendiente en Córdoba y que era "una necesidad". Esparza ha informado de que "según la situación particular de cada paciente, se tratará de forma ambulatoria en el hospital o con las interconsultas necesarias, ya que hablamos de pacientes con patologías graves que no aconsejan su atención en Primaria y que podrían requerir anestesia general en quirófano".

Entre 1.800 y 2.000 pacientes al año en Córdoba

La consulta funcionará inicialmente tres días a la semana y la estimación es que preste atención bucodental en Córdoba a entre 1.800 y 2.000 pacientes al año. Esparza ha insistido en que "son pacientes que requieren una atención específica, dedicarles más tiempo y contar con recursos de los que aquí podemos disponer". Hasta ahora, estos pacientes estaban siendo atendidos en Primaria, "pero asumiendo algunos riesgos", ha señalado, "algunos eran derivados al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, pese a tratarse de patologías bucodentales a las que había que dar solución, y otros se derivaban a otras provincias".

Federico Esparza, en la presentación del nuevo servicio bucodental hospitalario. / A. J. González

La consulta ha empezado a funcionar hace algunas semanas "para engrasar el engranaje y ha han recibido casos muy complicados. "La semana pasada, atendimos a una señora con tres hijos afectados por patologías complejas que estaban siendo derivados desde la Sierra de Córdoba a Sevilla y que nos ha agradecido que por fin no tenga que desplazarse", ha indicado

La delegada de Salud, María Jesús Botella, ha coincidido en que esta consulta viene a mejorar de manera muy importante la salud bucodental de la ciudadanía. Rodeada de los gerentes de los distritos sanitarios de la provincia, Botella ha apuntado la importancia de contar con un servicio de estas características "para los pacientes que requieren una sedación o presentan patologías concomitantes y tienen que ser atendidos en un hospital". También ha resaltado el esfuerzo de inversión que la Junta de Andalucía está realizando en salud bucodental. "Solo en 20225, se destinaron más de 2,7 millones de euros en la provincia de Córdoba, abriendo nuevos gabinetes odontológicos en Atención Primaria y adquiriendo equipamiento". Este 2026, se prevé invertir más de 600.000 euros para seguir dotando de equipamiento las consultas.

Por otro lado, ha recordado la campaña de captación activa que se viene realizando para que los niños menores de 15 años acudan a la consulta con el fin de introducirlos cuanto antes en la necesidad de cuidarse la boca. "Esto no es solo una cuestión estética sino que puede derivar en problemas médicos de primer orden e incluso en patologías cardiacas si no se trata a tiempo". Por eso, ha hecho un llamamiento a los padres "para que se impliquen y lleven a los niños al dentista y a las consultas públicas desde bien pequeñitos".