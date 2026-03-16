Tres mercados municipales de Córdoba remontan con savia nueva y otros tres se mueren

Los mercados municipales de Córdoba avanzan a dos velocidades. La mitad está viviendo un momento de renovación, con la incorporación de savia nueva, mientras que la otra mitad ha muerto o está en fase terminal. Los mercados de La Corredera, El Marrubial (plaza de La Mosca) y el de Ciudad Jardín son los que gozan de mejor salud pese a que el comercio en general no vive su mejor momento y son muchos los autónomos que se están viendo obligados a echar la persiana por exceso de competencia o por falta de relevo.

En La Corredera, la pescadera Toñi Adamuz es la más veterana después de 42 años. Cuando ella empezó, no había hueco libre y ahora al mercado se le ven las costuras, algo que teme que empeore «porque en unos años nos vamos a jubilar la mitad». Hace un año, el Ayuntamiento abrió una licitación para cubrir los 14 puestos que había vacíos y ya solo quedan ocho libres gracias a la incorporación de nuevos tenderos y a que algunos como el carnicero y presidente del mercado, Moisés Martín, se han decidido a ampliar el que tienen en cuanto sea posible. Después de 31 años, afirma que «a nivel de ventas, el mercado está muy bien y se espera que mejore porque hay unas reformas pendientes que nos animan a seguir adelante». En concreto, «el Ayuntamiento tiene un proyecto para cambiar el aire acondicionado, mejorar la iluminación, se va a arreglar el suelo y las paredes y se va a restaurar y acondicionar el sótano, que está estropeado por las humedades, entre otras cosas, sabemos que la burocracia es lenta, pero esperamos que no se demore demasiado». En los últimos meses, se han sumado un charcutero, una quesería, una carnicería y una tienda de encurtidos porque estar en un mercado como este es una apuesta competitiva. «No solo porque los alquileres son más económicos que en un local, sino porque si trabajas y eres buen profesional, te puede ir muy bien», señala.

Moisés Martín, un clásico de La Corredera. / A. J. González

Isa Elías tenía su carnicería en el mercado de Huerta de la Reina, pero participó en la subasta por un puesto en La Corredera y ahora está encantada. «No hay color», asegura, «esto es otro mundo comparado con de donde yo vengo». Se queja de que se hayan quedado puestos vacíos en la última adjudicación porque «tanto yo como el charcutero pagamos por un puesto y ofrecimos un alquiler por el de al lado, pero dijeron que no, que había que pujar otra vez en la próxima licitación». A todos los consultados les consta que hay gente interesada en hacerse con un puesto. «El Ayuntamiento debería abrir ya otra convocatoria y difundirla lo mejor posible para que se entere todo el mundo porque cuantos más seamos mucho mejor», afirma Moisés, que coincide con otros compañeros en que «lo importante es que haya actividad y diversidad, no tenemos por ejemplo panadería ni confitería y vendría genial, igual que otro tipo de negocios no necesariamente de alimentación».

En el mercado de Ciudad Jardín, también ha habido una incorporación reciente, la frutería de Tatiana, y ahora quedan cinco vacíos. Además, se han acometido algunas reformas como el arreglo de la puerta de Infanta Doña María, sustitución de azulejos, pintura y temas de limpieza. «Hemos propuesto un proyecto para agrupar la actividad y dejar una placita libre donde hacer nuestros eventos y crear una zona con sillas y mesas. «Estamos a la espera de que el Ayuntamiento dé el visto bueno», explica, «hay que agilizar los trámites porque hay gente que está interesada pero con tanta burocracia se echan atrás, yo mismo llevo meses esperando para abrir un puesto que solicité en diciembre porque tengo que hacer un hueco y no hay forma». También en Ciudad Jardín creen que «habría que ampliar la oferta con floristerías, droguería, alguna charcutería más porque lo hace más atractivo».

Clientela en el mercado de Ciudad Jardín. / A. J. González

La licitación y puja es la vía de entrada en La Corredera. En el resto de mercados, basta con una solicitud. El Marrubial es el otro mercado que sigue latiendo y que ha recibido savia nueva. «Tenemos dos incorporaciones, pero aún no han abierto», explica la dueña de La Mar de Pilar, pescadera. «Hay 15 puestos abiertos y 10 vacíos», señala, mientras recuerda que siguen esperando el traslado al cuartel de Lepanto. En junio pasado, se adjudicó el estudio de viabilidad, pero aún no se ha adjudicado la obra y el Ayuntamiento ha rehusado hablar del tema de mercados. «Este es el mercado al que viene más gente», explica Pilar, «yo llevo tres años y veo que hay actividad, viene gente preguntando para abrir un puesto, por eso mientras llega el traslado, habría que llenar este».

En el otro extremo, se encuentra el mercado del Naranjo, cerrado en febrero tras la expulsión del último carnicero, el de Huerta de la Reina, con un solo pescadero y el del Sector Sur, en el que solo quedan 6 puestos abiertos. «Esto no lo quiere nadie, el barrio está muerto, nadie viene aquí a comprar», asegura uno de los pescaderos. «Yo llevo en el mercado 30 años y no voy a aguantar más de tres más, sigo porque tengo unos cuantos bares que me mantienen», comenta, «los jóvenes no vienen al mercado y las mejoras que nos dijeron que se iban a hacer tampoco se han hecho».