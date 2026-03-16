La Junta cifra en un 13,8% el seguimiento de la huelga de médicos en Córdoba y en un 22% en Andalucía

Los médicos y facultativos de toda España han iniciado este lunes una nueva semana de huelga para reclamar un estatuto propio que evite las condiciones discriminatorias y jornadas laborales con guardias que consideran inasumibles. En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud ha cifrado en un 13,87% el seguimiento de los paros en la provincia de Córdoba (la media en la comunidad ha sido del 22%, según las mismas fuentes), una huelga que la delegada de Salud, María Jesús Botella, ha admitido que está afectando al servicio público, pese al intento de "conciliar el derecho legítimo a la huelga de los profesionales con el mantenimiento de la atención a los pacientes". De momento, el Sindicato Médico no ha aportado sus datos sobre el seguimiento de la huelga.

La convocatoria de huelga se prolongará hasta el 20 de marzo después de que las negociaciones con el Ministerio de Sanidad no hayan llegado a buen puerto. Según Botella, los gerentes de distritos y áreas sanitarias "tienen perfectamente monitorizada la incidencia de la huelga y planificados los servicios mínimos", aunque ha lamentado las molestias que esta situación están causando a los pacientes que acuden a los centros de salud o quienes tienen que desprogramar una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica". La delegada ha confiado en que "se llegue a una solución cuanto antes para dar por finalizada esta huelga intermitente".

Hospital provincial de Córdoba este lunes, en el que ha dado comienzo una nueva semana de huelga de médicos en toda España. / A. J. González

"Un grave desgaste profesional"

El pasado viernes, al cierre de la jornada de huelga, el Sindicato Médico en Córdoba emitió un comunicado destacando la situación de "grave desgaste profesional y el aumento sostenido de los problemas de salud mental y burnout que padecen los médicos" y que, en su opinión, "no puede seguir siendo ignorada". También destacaron que la huega no solo se debe a las condiciones laborales "sino a la fragilidad emocional y estructural que está afectando a los más jóvenes, donde cada vez hay más trastornos mentales y la necesidad creciente de apoyo específico".