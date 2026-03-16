Los jóvenes impulsan el voluntariado en Córdoba, que alcanza ya a unas 35.000 personas

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba ha presentado este lunes las actividades que forman parte del Año Internacional del Voluntariado, declarado por Naciones Unidas, que busca reconocer la contribución de los voluntarios al desarrollo sostenible, con la participación de 40 entidades cordobesas. Uno de los principales objetivos de este año es visibilizar el trabajo que realizan esas organizaciones, que agrupan a unos 35.000 voluntarios en Córdoba capital, impulsados por gente joven.

"La acción voluntaria muchas veces es invisible. Parece que no estamos haciendo nada o que no existimos, y por eso es importante dar a conocer nuestras metas y objetivos", ha asegurado Pilar Pineda, la presidenta de la plataforma, que también ha señalado que no toda acción solidaria puede considerarse voluntariado, según la legislación. "El voluntariado tiene que estar dentro de una organización que tenga un programa de voluntariado. Puedes ser una persona muy solidaria en tu vida diaria, pero eso no significa que sea voluntariado", afirma y recuerda que las entidades deben tener además seguros para las personas voluntarias y mecanismos de reconocimiento de su labor".

Pilar Pineda, presidenta de la plataforma. / Lola Ruiz

Según explica, el objetivo del voluntariado no es únicamente ayudar, sino transformar la sociedad. "La acción voluntaria no es una caridad mal entendida. Nuestro compromiso es transformar la realidad" y pone como ejemplo el trabajo con personas con discapacidad: "No se trata solo de ayudar a alguien a subir unos escalones, sino de conseguir que esos escalones no existan".

"Cuando ocurre una catástrofe, muchas personas se movilizan para ayudar. Eso es solidaridad, que es algo maravilloso, pero no siempre es voluntariado organizado", afirma. En su opinión, ese impulso solidario es uno de los grandes valores de la sociedad, un valor humano "que debemos saber aprovechar".

En Córdoba, calcula que alrededor del 10% de la población participa en acciones voluntarias, siguiendo las estimaciones del Observatorio Estatal. Al aplicar esa regla, en una ciudad como Córdoba estaríamos hablando de unas 35.000 personas. Además, asegura que cada vez hay más participación y especialmente entre los jóvenes porque cuando la universidad o los centros educativos se implican, "el efecto multiplicador es enorme".

A lo largo del año, la Plataforma del Voluntariado va a poner en marcha una agenda de actividades, acciones de sensibilización y eventos. Destaca el segundo Encuentro de Entidades de Córdoba, previsto para el 11 de abril, en el Jardín Botánico, o el Encuentro de Personas Voluntarias de Córdoba, previsto para el mes de octubre, y que hace casi una década que no se realiza. También, la Plataforma ha puesto en marcha este año el programa de radio Córdoba Voluntaria o el refuerzo del boletín digital, que también llevaba meses sin elaborarse.

Estas actividades se han presentado en el Jardín Botánico de Córdoba, y en la que también han participado Dolores Sánchez, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Eva Contador, delegada de Servicios Sociales, Mayores y de Participación Ciudadana, Daniel García-Ibarrola, delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Ángel Ortiz y Alicia Moya, concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, y Teresa González-Caballos, en representación del área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba.

El voluntariado, una experiencia enriquecedora

Ángela Olmo, psicóloga y coordinadora de voluntariado de Asaenec desde el 7 de noviembre, ha destacado que "aunque las entidades hacemos un gran trabajo, muchas veces no es suficiente y la ayuda extra del voluntariado es tan importante como la concienciación del ciudadano".

Olmo considera que cada vez hay más personas que se animan a colaborar, aunque el perfil de los voluntarios suele variar según el colectivo. "En Asaenec lo que noto es que muchos voluntarios vienen de ramas sociales o tienen experiencias personales o familiares que les han acercado a esta realidad. Cuando conocen la situación es cuando realmente se conciencian".

En la asociación, los voluntarios participan principalmente en programas de apoyo a los profesionales y en distintas actividades. "Están en distintos programas, sobre todo apoyando a los profesionales en talleres o en actividades puntuales que organizamos, e incluso en el trabajo del día a día".

Representantes de las 40 organizaciones que tienen voluntarios en Córdoba. / Lola Ruiz

Aunque ahora forma parte del equipo profesional, también ha participado en acciones de voluntariado, en actividades relacionadas con el desarrollo sostenible, como recogidas de basura en el campo. Para Olmo, el voluntariado es una experiencia enriquecedora: "Es una experiencia muy bonita porque conoces a muchas personas, diferentes realidades, y creo que eso siempre viene bien".