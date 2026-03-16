Ingresa en prisión el hombre que apuñaló a otro tras una pelea en un pub en el centro de Córdoba

La violencia estalló de madrugada en pleno centro de Córdoba y terminó con un hombre herido por arma blanca y otro en prisión. Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los agentes han detenido al presunto autor de un apuñalamiento ocurrido en la vía pública tras una discusión que, al parecer, se inició previamente en el interior de un pub de la zona.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 18 de enero, cuando el Cimacc 091 recibió una llamada alertando de que un varón se encontraba tendido en la calle en la zona centro de la capital. Hasta el lugar se desplazó de inmediato una patrulla, cuyos agentes comprobaron, tras recabar el testimonio de varios presentes, que la víctima había sido agredida con un arma blanca.

A su llegada, los policías encontraron al hombre sentado en la calzada con dos heridas inciso-cortantes, una en la región torácica izquierda y otra en la zona lumbar. La intervención policial resultó clave en esos primeros minutos. Según la información facilitada por la Policía Nacional, los agentes lograron taponar la herida principal, evitar una posible hemorragia de gravedad y mantener a la víctima consciente hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde quedó ingresado.

Una pelea previa en un pub del centro de Córdoba

La investigación policial permitió reconstruir el origen de la agresión. Siempre según la versión trasladada por la Policía Nacional, la pelea comenzó en el interior de un pub del centro de Córdoba entre la víctima y el ahora detenido.

Más tarde, ya en el exterior y en plena vía pública, se produjo una nueva discusión. Fue entonces cuando el presunto agresor habría asestado varias puñaladas al otro hombre, causándole las lesiones por las que tuvo que ser evacuado al hospital.

A partir de ahí, los investigadores iniciaron las gestiones para identificar al supuesto autor de los hechos. El análisis de la información recopilada permitió finalmente poner nombre al presunto responsable del ataque.

Detención e ingreso en prisión

A comienzos del mes de marzo, los agentes procedieron a la localización y detención del sospechoso como presunto autor de un delito de lesiones. Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial.

La autoridad judicial competente acordó posteriormente su ingreso en prisión, una medida con la que se da un nuevo paso en el esclarecimiento de este grave suceso ocurrido en el centro de la capital cordobesa.

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Este caso vuelve a poner el foco sobre la gravedad de las agresiones con arma blanca en espacios de ocio y en la vía pública, así como sobre la importancia de una respuesta rápida de los servicios de emergencia y de los cuerpos de seguridad para evitar consecuencias aún más graves.