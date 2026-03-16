El Imdeec activa sus ayudas y crea nuevos incentivos en Córdoba para hoteleros, taxistas, guías y vendedores ambulantes

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), lanza sus nuevas líneas de ayuda a empresarios, autónomos y pymes en Córdoba con nuevos incentivos para sectores afectados por las inundaciones y las consecuencias del accidente de Adamuz y el cierre de la red de trenes: hoteleros, taxistas y venta ambulante. El Imdeec destina un montante inicial de 1.350.000 euros a esta convocatoria que podrá ampliarse en función de la demanda (en 2025, las ayudas partieron de 800.000 euros y terminaron concediéndose por un importe de 4 millones).

El alcalde, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde de Hacienda y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, han informado este lunes de estas líneas de incentivos al autoempleo del organismo municipal en 2026 y han puesto en valor el trabajo desarrollado por el Imdeec en Córdoba en los dos últimos mandatos. La convocatoria del Imdeec contempla seis líneas de incentivos, de las cuales tres de ellas son nuevas y están relacionadas con sectores afectados por la tragedia de Adamuz y por el temporal de lluvia. "Toca hablar de recuperación y lo hacemos arrimando al hombro", ha dicho el alcalde. Las ayudas del Imdeec se suman a las incluidas por el Gobierno en el decreto de ayudas y a las aprobadas por la Junta de Andalucía. Las ayudas del Ayuntamiento se dan por concurrencia competitiva y son ayudas directas a fondo perdido.

Taxis en el Aeropuerto de Córdoba. Taxistas / Manuel Murillo Martínez / COR

Las líneas de ayuda

La línea 1 se dedicará a las empresas de nueva creación. Esta línea incluye una partida de 310.000 euros pudiendo recibir hasta 4.500 euros cada empresa. Además, se crea una segunda línea de ayudas al emprendimiento senior para aquellos que decidan emprender a partir de los 52 años, que podrán recibir hasta 6.000 euros. La convocatoria se abrirá del 1 al 15 de junio (para quienes hayan iniciado el negocio entre julio de 2025 y febrero del 2026) y del 5 de septiembre al 1 de octubre (entre marzo y junio).

La línea de ayudas del Imdeec va a llegar al sector hotelero y a las pymes vinculadas con esta actividad económica que han visto canceladas "miles de reservas" y otras tantas que no terminan de contratarse de cara a la Semana Santa y a la primavera desde el cierre de la red ferroviaria. Además, a esta circunstancia se ha sumado la inestabilidad por la guerra de Irán, que también está afectando de lleno al sector. En estas ayudas se incluirán los guías turísticos, que también se están viendo perjudicados por esta circunstancia internacional. La línea 1 está dotada con 250.000 euros. Los hoteles podrán recibir un máximo de 30.000 euros en adelante en función de las estrellas y el número de plazas. Los guías podrán recibir un máximo de 1.000 euros.

De forma paralela, el Ayuntamiento abrirá una línea de colaboración con la hostelería a través de Imtur, en la que se ha trabajado de la mano de Hostecor y que consistirá en hacer una campaña extraordinaria de promoción de la ciudad.

La línea de ayudas será también para los taxistas que se están viendo perjudicados por la caída del turismo. Tendrá una partida de 200.000 euros para facilitar la transición a la digitalización del servicio, con 1.000 euros de ayuda por taxi y 2.000 euros si el taxista tiene a alguien contratado.

La línea dedicada al comercio de cercanía incluirá este año otro sector afectado por el tren de borrascas: la venta ambulante. Contará con una partida de 100.000 euros, y serán ayudas específicas para vendedores de mercadillos (un máximo de 2.000 euros por persona). Además, otra novedad será que se aprueba un baremo especial o puntuación específica a los comercios en el entorno de La Viñuela y de Ponce de León, donde se ejecutan sendas obras que están sufriendo retrasos. Estas ayudas especiales ya se han dado en otras ocasiones como en la de la obra en la avenida de Trassierra. Contará con una partida global de 500.000 euros para el fomento del comercio de proximidad con 3.500 euros de máximo por beneficiario.

Asimismo, habrá un apartado para empresas relacionadas con la biotecnología, al que se destinarán 40.000 euros con incentivos de hasta 3.500 euros por empresa.

Plazos y ayuda

Del 6 al 20 de abril se abrirá la convocatoria para los taxis, empresas biotecnológicas, comercio, ambulantes y turismo. Además, habrá sesiones informativas y canales directos del Imdeec para los beneficiarios y atención directa telefónica en 627078847 y 663990007 y 957764229. Las bases completas podrán consultarse en la web del Imdeec.