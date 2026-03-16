Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 16 de marzo de 2026

Música

I Festival Internacional de Música ‘Bianca L. Von Berger’

Córdoba se ha convertido en el epicentro del piano europeo con la celebración del Festival Internacional de Música Bianca L. Von Berger, que tendrá lugar del 2 al 24 de marzo de 2026. El cartel cuenta con cinco conciertos de pianistas destacados entre los que se encuentra la italiana Lucia Piccoli, que actuará hoy.

CÓRDOBA. Centro Cultural San Hipólito. Gran Capitán, 5. 19.00 horas.

Salud y deporte

Mesa redonda y coloquio

Se celebrará la segunda sesión del programa del Aula de Salud y Aula del Deporte del Círculo de la Amistad con la participación de Manuel Guillén del Castillo, como presentador, y Antonio Fernández Monterrubio, Juan Gutiérrez Moreno e Iván Ania como componentes de la mesa redonda Los valores y contra valores del deporte del Fútbol.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad Alfonso XIII, 14. 20.00 horas.

Bienal Internacional Pilar Citoler

Exposición del ganador y finalistas

La Sala de Exposiciones del Centro UCOCultura de la Universidad de Córdoba acoge la muestra de la 13ª edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler. En este destacado evento de referencia internacional, se podrán descubrir los trabajos finalistas y la obra ganadora de este año: 04#Giberny, de José Quintanilla.

CÓRDOBA. Delegación de Cultura de la UCO. Plaza de la Corredera, 40. De 09.00 a 18.00 horas.

Niños

Sesión de ‘La hora del cuento’

Sesión de lectura del ciclo La hora del cuento, en las bibliotecas municipales Arrabal del Sur y Fuensanta, a cargo de Rafa Blanes y Máximo Ortega, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Bibliotecas municipales Arrabal del Sur y Fuensanta. Priego de Córdoba, s/n y Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n. 17.00 horas.

Muestra

‘Arqueología de la imagen’

En esta muestra, Juanan Soria establece un diálogo entre arqueología e imagen digital mediante pintura, dibujo y vídeo-animación, utilizando la estratigrafía como eje conceptual para vincular las capas de una excavación con la construcción de imágenes en software y la acumulación de información en redes.