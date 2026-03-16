El hospital Quirónsalud Córdoba y la AECC lanzan nuevos proyectos de apoyo para pacientes con cáncer de mama y niños oncológicos.

Acompañar también es cuidar, y en oncología ese respaldo puede ser tan importante como el propio tratamiento. El Hospital Quirónsalud Córdoba, a través de la Fundación Quirónsalud, y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Córdoba han puesto en marcha dos nuevos proyectos de colaboración dirigidos a mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama y de niños con patología oncológica.

Según han informado ambas entidades, las iniciativas buscan ofrecer una atención más integral, no solo centrada en la parte médica, sino también en la recuperación física, el bienestar emocional y la humanización de la experiencia hospitalaria.

Uno de los programas está destinado a mujeres intervenidas de cáncer de mama. Se trata de un plan de entrega de pelotas antiestrés terapéuticas y prótesis mamarias de primera puesta para pacientes sometidas a una mastectomía, con el objetivo de favorecer su recuperación funcional y emocional tras la cirugía.

El proyecto parte de una realidad conocida en este tipo de procesos: tras la intervención, muchas mujeres pueden sufrir complicaciones como linfedema, dolor, debilidad muscular o limitación de movilidad en el brazo, además del impacto psicológico derivado de los cambios en la imagen corporal.

Apoyo terapéutico para mujeres tras una mastectomía

La iniciativa prevé la entrega de material terapéutico específico que ayude a mejorar la evolución postoperatoria. En concreto, las pelotas antiestrés terapéuticas permiten realizar ejercicios manuales para fortalecer la musculatura de la mano y del antebrazo, favorecer el retorno linfático y mejorar la movilidad de la extremidad afectada. Su uso continuado ayuda además a prevenir y controlar el linfedema, una de las complicaciones más frecuentes tras este tipo de cirugía.

Junto a ello, se facilitarán prótesis mamarias de primera puesta, pensadas para el periodo inmediatamente posterior a la operación. Estas prótesis, ligeras y transpirables, contribuyen a restaurar la simetría corporal durante la cicatrización y antes de la colocación de una prótesis definitiva.

Desde el punto de vista físico, ayudan a mejorar el equilibrio postural y a prevenir molestias musculares derivadas de la descompensación corporal. Pero su valor también alcanza el plano emocional, ya que favorecen una adaptación más gradual a los cambios físicos provocados por la intervención.

Además, las mujeres incluidas en este programa recibirán información sobre los servicios gratuitos de apoyo de la AECC, así como una valoración inicial por parte de su equipo psicosocial y, en caso necesario, derivación a recursos complementarios como fisioterapia, atención psicológica o apoyo social.

Material lúdico para hacer más llevadera la estancia hospitalaria infantil

El segundo proyecto impulsado por Quirónsalud Córdoba y la AECC se centra en los pacientes pediátricos con cáncer. En este caso, la colaboración permitirá dotar al hospital de material didáctico y lúdico para hacer más amable la estancia de los menores ingresados o en tratamiento.

La iniciativa contempla la adquisición de cuadernos para colorear, cuadernos de pegatinas, lápices de colores y pequeños juegos de mesa, recursos con los que se pretende ofrecer momentos de distracción, creatividad y alivio emocional en un contexto especialmente complejo para los niños y sus familias.

El objetivo es reducir la ansiedad y el estrés asociados a los procesos médicos, al tiempo que se genera un entorno más cercano, acogedor y humano dentro del ámbito hospitalario. Se trata de una medida sencilla en apariencia, pero con una importante carga de apoyo emocional para los pacientes más pequeños.

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Con estos dos proyectos, el Hospital Quirónsalud Córdoba y la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba refuerzan su compromiso con una atención oncológica integral, en la que el acompañamiento, la recuperación funcional y el bienestar emocional ocupan un lugar cada vez más relevante. Una línea de trabajo que pone el foco en la persona y recuerda que, frente al cáncer, cada gesto de apoyo también cuenta.