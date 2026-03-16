Sucesos
El hombre hallado muerto en Trassierra es el dueño de un taller de bicicletas en Las Margaritas
Vecinos de la zona apuntan que el cadáver se localizó en un edificio abandonado, pero la Guardia Civil no facilita información por el momento
El hombre hallado sin vida este viernes en la barriada periférica de Trassierra, en Córdoba, regentaba un taller de bicicletas en Las Margaritas, de acuerdo con la información avanzada este lunes por el diario ABC. Por el momento, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de la muerte y no ofrece ninguna información sobre el suceso.
Vecinos de Trassierra consultados por este periódico subrayan el "hermetismo" en torno al hallazgo del cadáver. En los momentos iniciales ya descartaban que se tratase de un residente de la zona, por la falta de información sobre la identidad del fallecido. También han indicado que el cuerpo habría sido localizado en un edificio abandonado, pasada la barriada de Trassierra, pero ese extremo no ha sido confirmado por fuentes oficiales.
Según se apuntó este domingo, el Instituto armado no descarta ninguna hipótesis sobre la muerte de este hombre, que tendría alrededor de 30 años de edad. El cuerpo fue encontrado sobre las 18.40 horas en el campo, a escasos metros de la carretera de Trassierra, en un tramo situado entre el núcleo urbano de esa barriada y la urbanización Llanos de Arjona.
El alertante avisó al servicio de Emergencias 112 Andalucía, que movilizó a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios para que se desplazaran hasta el lugar. Estos últimos certificaron el fallecimiento del hombre.
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