"Mi hijo ya no está": el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez

El taller de bicicletas que regentaba ha abierto esta tarde. Es su padre quien recibe a los clientes y les explica, uno a uno, que su hijo ya no está, que el negocio se va a cerrar, y entre sollozos intenta darles una solución. En el barrio de Las Margaritas nadie termina de creer que el cuerpo hallado en Trassierra el pasado viernes fuese el de un vecino de la zona, un comerciante más del barrio, que ha aparecido muerto en extrañas circunstancias que ahora se investigan.

Juan Francisco Aguilar, nacido en mayo de 1984, era conocido tanto en el barrio como entre los grupos de ciclistas, ya que muchos acudían a él para arreglar sus bicicletas. Desde hace unos años tenía su tienda en la calle Escritor Torquemada, especializada en bicicletas de alta gama, aunque antes había tenido otro negocio similar en otra ubicación.

Quien ha abierto el taller este lunes es su padre, que intenta atender a algunos clientes que pasan por la puerta preguntando qué ocurrirá con sus bicicletas, o que fueron llamados por él con la lista de trabajos pendientes que tenía su hijo en un cuaderno en la tienda. Su familia regenta, en la misma zona, una floristería desde hace más de 50 años, donde Juan Francisco solía también echar una mano, rememora su padre, visiblemente afectado.

Varios clientes se han acercado al taller para saber qué ha ocurrido. / AJ González

Con la voz entrecortada, explica que su hijo era muy querido en el barrio, que era un deportista, que desapareció el jueves y que no puede contar nada más porque las causas del suceso se están investigando. Lo que queda claro es que su padre es un trabajador, que ha atendido hoy a los clientes de Juan Francisco en medio del dolor, con su ropa de trabajo manchada y haciendo lo mejor que ha podido.

Asombro en el barrio de Las Margaritas

Un cliente, sorprendido al enterarse de la noticia, reacciona con un espontáneo "me cago en la puta", mientras el padre del fallecido trata de seguir hablando pese a que se le quiebra la voz. Mientras algunos vecinos se acercan al local, otro pregunta en voz baja si el fallecido es "el hijo de Antonio". Al confirmarlo, se da media vuelta y se marcha sin atreverse a entrar a dar el pésame.

En el barrio la vida continúa, aunque con estupor, tristeza y asombro entre quienes lo conocían. Bares, una frutería, carnicerías, una autoescuela o una tienda de muebles siguen con su actividad diaria, pero la noticia ha corrido rápido entre los comerciantes, que siguen sin poder creer lo ocurrido.

"Estamos consternados, pero no sabemos nada, todo son rumores", comenta otro vecino de un comercio de reparación de móviles, en la misma calle. "Cuando vimos la noticia en los medios, en el barrio no sabíamos que era él", añade, y lo recuerda como "un chaval muy reservado. Yo lo conocía de haberle llevado alguna vez una bicicleta", dice mientras sigue trabajando.

Por el momento, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de la muerte y no descarta ninguna hipótesis. El cuerpo fue encontrado sobre las 18.40 horas del viernes en el campo, a escasos metros de la carretera de Trassierra, en un tramo situado entre el núcleo urbano de esa barriada y la urbanización Llanos de Arjona.