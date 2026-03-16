El Festival Córdoba Virgen Extra se consolida como escaparate del AOVE

Córdoba vuelve a presumir de uno de sus grandes tesoros gastronómicos. La plaza de Las Tendillas fue durante tres días el gran escaparate del aceite de oliva virgen extra de la provincia con la celebración del III Festival Córdoba Virgen Extra, una cita que ha reforzado la proyección del AOVE cordobés entre vecinos, turistas y profesionales del sector. El evento se celebró del 13 al 15 de marzo de 2026 y reunió en pleno centro de la ciudad a productores, chefs, expertos y amantes de la gastronomía en torno a uno de los productos más emblemáticos de la provincia. Durante las tres jornadas, el festival ofreció al público la posibilidad de descubrir, degustar y conocer en profundidad los aceites de oliva virgen extra de Córdoba, en una propuesta que combinó promoción agroalimentaria, divulgación y actividad comercial.

El mercado instalado en Las Tendillas contó con la participación de más de 40 almazaras, cooperativas y productores, que mostraron la variedad y calidad de los aceites elaborados en la provincia. La organización destaca, además, la asistencia de público local, nacional e internacional, lo que confirma el tirón turístico y gastronómico de este tipo de iniciativas en el corazón de la ciudad.

Entrega de premios

Durante la clausura tuvo lugar la entrega de los premios de los concursos Pinta un olivo y de Escaparates. En este último certamen participaron 23 comercios del centro, con premios para El Guapo Habla, Marietta Boutique y El Picoteo del Gallo.

En el concurso infantil de dibujo, la categoría de 5 a 8 años premió a Liam Josue Casanova Prieto, Alberto de la Haza Mateo y Paola Arroyo Casado; mientras que en la categoría de 9 a 12 años los reconocimientos fueron para Alba Suanes Priego, que logró el primer premio; David Leña Navarro, que consiguió el segundo; y Albania Segura Hernández, que obtuvo el tercero.

Una de las actividades del Festival del Aceite. / CÓRDOBA

Catas y demostraciones

Uno de los ejes del festival fue su programación abierta a todos los públicos. El cartel incluyó catas guiadas, degustaciones, demostraciones en vivo de extracción de aceite, talleres infantiles y actividades divulgativas destinadas a explicar de forma cercana el proceso de elaboración del AOVE y la importancia del olivar cordobés. La vertiente gastronómica tuvo, además, un peso destacado con los showcookings a cargo de chefs de la provincia como Kisko Barona, Eva Millán, Matías Vega, José Ambrosio, Alex Logon y Celia Jiménez, que mostraron la versatilidad del aceite de oliva virgen extra en recetas que combinan tradición e innovación.

Según la organización, esta tercera edición contó además con el chef cordobés Periko Ortega, del restaurante ReComiendo, como embajador del festival, contribuyendo a reforzar la imagen del AOVE de Córdoba como uno de los pilares de la cocina provincial.

Celia Jiménez, durante su participación en el festival. / CÓRDOBA

Juegos

El evento sumó también propuestas lúdicas y educativas como el Juego de la Oca Mediterránea, actividades pensadas para escolares y familias y demostraciones orientadas a divulgar la cultura del aceite desde edades tempranas.

El III Festival Córdoba Virgen Extra ha contado con la financiación de la Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco, y de la Junta de Andalucía, además de la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba.