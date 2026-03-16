Ayuntamiento de Córdoba
La empresa Box Carpas deberá colocar los toldos de la Feria de Córdoba antes del 21 de mayo
El contrato, que abarcará la instalación en las calles Guadalquivir y Enmedio, se ha cerrado con un presupuesto de 120.860 euros
El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene empresa para la colocación de toldos en el recinto ferial de El Arenal. La malagueña Box Carpas XL será la encargada de realizar los trabajos tras resultar adjudicataria del contrato mixto de suministro y servicio de alquiler, montaje y desmontaje de las estructuras necesarias para el entoldado y de los toldos que se colocarán este año en la calle Guadalquivir y en la calle de Enmedio del recinto ferial de El Arenal coincidiendo con la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026.
Según recoge la Plataforma de Contratación, el contrato se ha adjudicado por un importe de 99.885 más IVA, lo que supone un total de 120.860 euros. El presupuesto incluye, por un lado, el alquiler de las lonas y estructuras, que supondrá el 55% del total, y el montaje e instalación, con un 44%, según informó el responsable del área de Festejos, Julián Urbano. La adjudicación primaba dos aspectos, la oferta económica como clave, y la reducción del plazo de instalación. En total, se entoldarán 7.135 metros cuadrados del recinto y la colocación de todos los toldos deberá estar finalizada antes del próximo 21 de mayo, para que esté lista de cara a la inauguración de la fiesta el día 23 de mayo. El calendario de fiestas del año 2026 establece que la Feria de Córdoba, comenzará el sábado 23 de mayo y concluirá una semana después, el 30 de mayo.
A los toldos hay que sumar la reciente plantación de 158 árboles en distintas zonas de El Arenal por parte de la Delegación de Urbanismo, árboles que aún no aportarán suficiente sombra. En la calle Guadalquivir, se han plantado plataneras de sombra en el lado del río y en el otro, especies como almezos y jacaranda, mientras en la calle del Potro, una alineación completa de jacarandas.
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