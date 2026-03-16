Decathlon abrirá este año una nueva tienda 'city' en el centro de Córdoba

Córdoba ampliará su oferta comercial con un nuevo establecimiento vinculado al deporte. Decathlon ha informado que pondrá en marcha una nueva tienda en la capital cordobesa durante la primera mitad de 2026, dentro de un plan de expansión nacional que contempla 10 aperturas en distintas comunidades autónomas.

La marca multideporte impulsa así uno de sus mayores proyectos de crecimiento en España en los últimos años, con nuevos establecimientos en Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid. En ese despliegue, Córdoba figura entre las ciudades elegidas para el formato city, un modelo de tienda urbana con el que la empresa busca acercarse más al consumidor, formato que ya estaba instalado en Córdoba, en la calle Cruz Conde.

Córdoba, dentro de la apuesta por el formato 'city'

La nueva apertura prevista en Córdoba formará parte de los siete establecimientos city anunciados por la compañía para la primera mitad del año. Además de la ciudad cordobesa, este formato llegará a Ourense, Valencia (CC Arena), Madrid y tres nuevas tiendas en Barcelona.

Decathlon ha señalado que estas tiendas urbanas estarán situadas, en su mayoría, en el centro de las ciudades y ofrecerán una experiencia de compra más ágil, accesible y especializada. La estrategia pasa por reforzar la proximidad con los clientes y facilitar el acceso al material deportivo en entornos urbanos, una línea que también podría tener impacto en el comercio de cercanía y en la actividad de zonas consolidadas de la capital cordobesa.

Para Borja Sánchez, CEO de Decathlon España, este ejercicio marca un momento clave para la compañía. “Estamos impulsando nuevas aperturas en el centro de las ciudades con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más cercana, ágil y personalizada, elevando la satisfacción de nuestros clientes y facilitando que cada vez más personas vivan el deporte de forma accesible”, ha manifestado.

Más empleo y mayor superficie comercial deportiva

El plan de expansión permitirá a Decathlon crear más de 100 empleos directos en el conjunto del país y ampliar su alcance potencial hasta 2,3 millones de personas, según los datos facilitados por la empresa. A ello se sumarán más de 5.200 metros cuadrados de superficie comercial deportiva repartidos entre los nuevos espacios.

Junto al formato urbano, la firma también reforzará su modelo pop up, pensado para destinos con alta actividad estacional. En este apartado, Decathlon reabrirá en marzo su tienda temporal de Cullera y pondrá en marcha otras tres en Mogán, Magaluf y Chiclana.