Cortes de tráfico y servicio de grúa: el plan de seguridad del Ayuntamiento de Córdoba para la Semana Santa 2026

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el plan de seguridad para la Semana Santa de Córdoba 2026, que contempla cortes de tráfico, vigilancia dinámica del tráfico, itinerarios alternativos y un servicio de grúa especial para permitir la buena marcha de los desfiles procesionales previstos. El documento incluye no solo la coordinación de los agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil y zonas para evacuación peatonal y de emergencias en el entorno de la carrera oficial, también incorpora acotaciones en áreas que se espera sean, como todos los años, de concentración masiva de personas.

Así, el plan de seguridad prevé cortes de tráfico en varias zonas de concentración de personas masiva como Campo Madre de Dios / Agustín Moreno (excepto acceso a cocheras cuando sea compatible); Puerta Nueva / Campo Madre de Dios (se cortará el tráfico rodado hacia Ronda de Andújar); Plaza de San Lorenzo / Santa María de Gracia / Arroyo San Rafael (se efectuarán cortes y/o desvíos hacia Arroyo San Rafael, Arroyo de San Lorenzo, Santa María de Gracia o Jesús del Calvario cuando resulte procedente por el paso de desfiles procesionales); Ronda del Marrubial / Plaza Cristo de Gracia / María Auxiliadora (corte del tráfico rodado hacia María Auxiliadora); Plaza de San Andrés / San Pablo (corte de tráfico para facilitar el desarrollo de los itinerarios); Plaza de la Almagra; Plaza Colón / Bajada Puerta del Rincón y Puente de San Rafael / Avenida del Alcázar (excepto taxis y vehículos de movilidad reducida destinados a los reservados habilitados, con salida por Puente de San Rafael).

Nazarenos de la Hermandad del Rescatado el Domingo de Ramos. / A. J. GONZALEZ

Zonas con regulación especial del tráfico y control de accesos

El plan establece, en primer lugar, como zonas con regulación especial del tráfico y control de accesos la zona de Doctor Fleming, Avenida de Vallellano y San Basilio. Con objeto de facilitar la circulación del tráfico rodado y garantizar el acceso al servicio de urgencias del hospital de la Cruz Roja durante el desarrollo de los desfiles procesionales, se establecen las siguientes medidas de regulación del tráfico:

Corte de tráfico en el Puente de San Rafael en sentido Avenida del Alcázar, permitiéndose únicamente el paso de taxis hacia la parada señalizada.

Corte de tráfico en la intersección de Avenida del Alcázar con Santa Teresa Jornet.

Corte de tráfico en Caballerizas Reales con Campo Santo de los Mártires, habilitándose el acceso al barrio del Alcázar Viejo mientras permanezca cerrado el acceso por Puerta de Sevilla.

Corte de tráfico en la salida de calle Tomás Conde.

Corte de tráfico en Doctor Marañón con Doctor Fleming, estableciéndose previamente desvío por Doctor Barraquer.

Corte de tráfico en Conde de Vallellano con Doctor Severo Ochoa.

Cambio de sentido en la vía de servicio de Avenida Conde de Vallellano, en el tramo comprendido entre Doctor Marañón y Puerta de Sevilla.

Acceso de vehículos al barrio y al servicio de urgencias del Hospital de la Cruz Roja a través de Avenida Conde de Vallellano desde Avenida del Aeropuerto.

Durante el desarrollo del dispositivo, una patrulla de Policía Local permanecerá en la zona con el fin de facilitar el acceso de ambulancias y otros vehículos de emergencia al centro hospitalario.

En segundo lugar, la zona San Lorenzo, Ronda de Andújar, Plaza de la Magdalena, calle Alfonso XII y Realejo. Se establecen las siguientes medidas:

Puerta Nueva / Campo Madre de Dios: corte y desvío del tráfico.

Puerta Nueva / Ronda de Andújar: corte y desvío del tráfico.

Historiador Domínguez Ortiz / Prolongación Escañuela: corte de tráfico.

Abejar / Ronda de Andújar: corte de tráfico.

Plaza de la Magdalena / Ronda de Andújar: corte de tráfico.

Plaza de la Magdalena / Ancha de la Magdalena: corte de tráfico.

Plaza de la Magdalena / Francisco de Borja Pavón: corte de tráfico.

Siempre que las condiciones de tráfico y seguridad lo permitan, el tráfico procedente de Plaza de la Magdalena será desviado por calle Santa Inés, con dirección hacia Realejo, permitiendo la salida de vehículos hacia Puerta del Colodro.

En tercer lugar, la zona San Agustín y Santa Marina. El acceso habitual se realiza por calle Moriscos o, solo residentes, por calle Cárcamo. La salida habitual se efectúa por Santa Isabel, Mayor de Santa Marina, Puerta del Colodro y Avenida de las Ollerías.

Cuando discurren procesiones por estas zonas:

Se habilitará el acceso general por calle Cárcamo.

Las salidas se realizan, según proceda, por Fernando Lara hacia Muro de la Misericordia, Juan de Torres y Ollerías, o por Costanillas, Rivas y Palma hacia Plaza Cristo de Gracia.

Se procederá a la desactivación de cámaras de tráfico.

Asimismo, está prevista la canalización del tráfico por zona Cruz Roja, Doctor Fleming y Santa Teresa Jornet. Por un lado, con la inversión del sentido de circulación en calle Doctor Barraquer, permitiendo la circulación en dirección hacia la vía de servicio de la avenida Conde de Vallellano, mediante la anulación del carril de giro existente, que será señalizado mediante conos y complementado con el apagado de la regulación semafórica correspondiente. Y en segundo lugar, con el establecimiento de cortes intermitentes de tráfico en la confluencia de Doctor Marañón con Doctor Barraquer, con el fin de impedir el acceso de vehículos hacia calle Doctor Fleming durante el paso de los desfiles procesionales, compatibilizando dicha medida con el acceso al Parking Mezquita y la prestación del servicio de taxi.

Vigilancia dinámica del tráfico

Por último, el plan de seguridad dispondrá vigilancia dinámica del tráfico en los siguientes ejes viarios, considerados estratégicos para la movilidad y el desarrollo de los itinerarios procesionales:

Eje Claudio Marcelo – Espartería

Eje Cruz del Rastro – Ribera

Eje San Lorenzo – San Pablo

Eje Agustín Moreno

Eje Concepción – Lope de Hoces

Eje Colón – Alfaros

Servicio de grúa

El plan de seguridad dispondrá de un servicio de grúa municipal destinado a atender las necesidades derivadas de la Semana Santa, especialmente en lo relativo a la retirada de vehículos estacionados indebidamente en los itinerarios procesionales, zonas de seguridad o vías afectadas por cortes y restricciones de tráfico.