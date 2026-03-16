La primavera llega a Córdoba esta semana con la amenaza de la borrasca Samuel a la vuelta de la esquina

Córdoba ya huele a primavera y los termómetros responderán esta semana al cambio de estación –que llega el viernes- con máximas suaves por encima de los 20 grados que harán que muchos tengan que quitarse capas de ropa con las que será necesario salir en las frías mañanas para quedarse en mangas de camisa, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La estabilidad será la tónica, solo empañada por la posibilidad de algún chubasco aislado en la segunda mitad de la jornada del miércoles 18 de marzo. Eso sí, el cambio está a la vuelta de la esquina, con la llegada de Samuel, una profunda borrasca que permanecerá centrada en el Atlántico, y que dejará precipitaciones el fin de semana.

Mañanitas de frío, tardes de calor

Volviendo al comienzo de la semana, el tiempo anticiclónico marcará los últimos días del invierno antes de la llegada del equinoccio de primavera, el viernes 20 a las 15.45 horas. El lunes, la semana comenzará con cielos soleados, y temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 20 grados.

Las mínimas se mantendrán en valores frescos durante toda la semana, para remontar de cara al fin de semana, cuando no bajarán de los 9 grados. El reverso serán las máximas por encima de los 20 grados, con picos de 23º el martes y el jueves.

Llega a Córdoba la borrasca Samuel

El tiempo soleado se mantendrá hasta el segundo tramo del miércoles 18 de marzo, cuando se observarán los primeros intervalos nubosos que anticipan la llegada de la borrasca Samuel, con la posibilidad de lluvia escasa a partir de mediodía, con una probabilidad cifrada en el 35%.

El jueves se mantendrán las nubes altas que evolucionarán a cielos muy nubosos el viernes 20, primer día de la primavera, en la que hay una probabilidad del 40 por ciento de precipitaciones.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Las lluvias serán más acusadas el sábado y el domingo, con una probabilidad del 75 y 90 por ciento, respectivamente. Junto con los chubascos, se observará en los termómetros una subida de las temperaturas, con mínima de 9 grados y máxima de 20 grados el sábado, y de 21º el domingo.

A la espera del avance del pronóstico de la Aemet, otros portales meteorológicos indican que las lluvias del fin de semana se podrían prolongar, al menos hasta el martes, y al contrario de pronósticos anteriores que apuntaban a lluvias a las puertas de la Semana Santa, ahora despejan la posibilidad de chubascos a partir de la mitad de la última semana de marzo.