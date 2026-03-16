El calendario oficial de la Semana Santa en Córdoba: fechas claves y días festivos

Córdoba apura los últimos días de la Cuaresma y los cofrades esperan con emoción la llegada de la Semana Santa, días en los que la devoción se vive en la calle y los pasos lucen en todo su esplendor.

A diferencia de otras celebraciones del calendario anual, la Semana de Pasión se fija en función del calendario lunar. De ahí que nunca caiga en las mismas fechas y que en función del año se sitúe en la segunda parte del mes de marzo y bien avanzado el mes de abril, como sucede en esta ocasión. Así, el Domingo de Resurrección (también llamado de Gloria o de Pascua) se celebra el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Ello sitúa la celebración del Domingo de Pascua entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

La fecha del Domingo de Resurrección determina también la celebración de la Cuaresma, el período litúrgico cristiano de 40 días que precede a la Pascua, comenzando el Miércoles de Ceniza y culminando en el Triduo Pascual. Este año, el Miércoles de Ceniza fue el 18 de febrero, y la Semana Santa se celebra del 29 de marzo, Domingo de Ramos, al 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Un preámbulo de devoción

Pero antes de la Semana Santa, los cordobeses tienen marcado en su calendario dos citas ineludibles. El Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión.

El viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, los cordobeses tienen una cita con la conocida como la’ Señora de Córdoba’, la advocación mariana más venerada en la ciudad. La plaza de Capuchinos se llena desde primera hora de fieles que rinden homenaje a la Virgen de los Dolores desde la emoción, el respeto y la tradición.

Virgen de los Dolores. / A. J. GONZÁLEZ

Y el Sábado de Pasión, sábado 28 de marzo, las hermandades de vísperas procesionarán por los barrios de la capital en lo que ya es considerado como el prólogo a la Semana Santa cordobesa. Esa tarde, previa al Domingo de Ramos, cuatro hermandades recorrerán las calles de Córdoba en distintos barrios de la capital: la hermandad de la O, Traslado al Sepulcro, Cristo de las Lágrimas y La Sangre.

La Semana Santa de Córdoba, día a día

Un total de 38 hermandades recorrerán las calles de Córdoba del 29 de marzo al 5 de abril, con la única salvedad del Sábado Santo, en el que no hay procesiones. Este año, como novedad, la Hermandad de la Presentación al Pueblo, de Cañero, se incorpora al calendario oficial para procesionar por primera vez el Lunes Santo.

Estos son los detalles diarios de una celebración, que, con la excepción de La Borriquita (Entrada Triunfal) en la mañana del Domingo de Ramos, protagonizará las tardes de la capital.

Domingo de Ramos

El domingo 29 de marzo es Domingo de Ramos, el punto de arranque de la Semana Santa. La Borriquita, las Penas, el Huerto, el Rescatado, la Vera Cruz, la Esperanza y el Amor vuelven a las calles de Córdoba.

Lunes Santo

El Lunes Santo vivirá uno de los estrenos de esta Semana Santa con la incorporación a las cofradías de esta jornada de la Hermandad de la Presentación al Pueblo, que procesionará junto a la Merced, la Estrella, la Sentencia, el Vía Crucis y el Remedio de Ánimas.

Martes Santo

El Martes Santo hacen estación de penitencia la Agonía, la Universitaria, la Sangre, el Buen Suceso, la Santa Faz y el Prendimiento.

Miércoles Santo

El Miércoles Santo sirve como anticipo de los días grandes de la Semana Santa de Córdoba. A ello contribuye el esplendor de las procesiones del Perdón, la Paz, el Calvario, la Misericordia, la Pasión y la Piedad.

Jueves Santo

Con el Jueves Santo y la Madrugada llegan los días grandes. En esta jornada harán estación de penitencia el Nazareno, la Caridad, el Caído, la Cena, las Angustias, el Cristo de Gracia y la Buena Muerte.

Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas. / Manuel Murillo

Viernes Santo

La hermandad de la Soledad, la Expiración, el Descendimiento, la Conversión, los Dolores y el Santo Sepulcro cierran en el Viernes Santo los días grandes de la Semana Santa de Córdoba.

Domingo de Resurrección

El broche a la Semana Santa de Córdoba lo pone la procesión de El Resucitado en el Domingo de Resurrección.

¿Qué días son festivos en la Semana Santa de Córdoba?

Como es habitual, los cordobeses disfrutarán de dos jornadas festivas en Semana Santa coincidiendo con los días grandes de la celebración. De acuerdo con el calendario laboral, están marcados en rojo el Jueves Santo, 2 de abril, y el Viernes Santo, 3 de abril –festivo en todo el territorio nacional-.

De los dos días festivos, el Jueves Santo está autorizado por la Junta de Andalucía para la apertura de comercios, por lo que tiendas, centros comerciales y supermercados abrirán sus puertas la jornada del 2 de abril, aunque algunos lo harán con horario reducido.

Por su parte, docentes y escolares disfrutarán de vacaciones durante toda la Semana Santa, diciendo adiós a las aulas el Viernes de Dolores para regresar el lunes 6 de abril.

¿Es festivo en Córdoba el Lunes de Pascua?

En Semana Santa, el único festivo a nivel nacional es el Viernes Santo, mientras que las comunidades juegan con la posibilidad de marcar en rojo el Jueves Santo o el Lunes de Pascua, que se celebra el 6 de abril.

Concretamente, el lunes posterior a Semana Santa es festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja. En el caso de Córdoba, y del resto de Andalucía, el Lunes de Pascua es día laborable.