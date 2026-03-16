Córdoba activa el plan de seguridad para la Semana Santa 2026, que contará con cámaras y drones

Se activa la cuenta atrás para la Semana Santa del 2026 en Córdoba, que se desarrollará desde el 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección). La junta de gobierno local ha aprobado este lunes el plan de seguridad que velará porque todo transcurra con normalidad la próxima Semana Santa.

El delegado de Seguridad en el Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, ha dado a conocer las "novedades" que incluye este documento de seguridad y que está a falta de que esta semana se celebre la junta local de seguridad para determinar el número de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local que trabajarán esos días. En el caso del cuerpo de agentes locales, Coca ya ha avanzado que trabajará toda la plantilla a turnos.

Comienza la instalación de palcos en la carrera oficial

El plan de seguridad de la Semana Santa incluye los plazos para la instalación de palcos de la carrera oficial, que dará comienzo este lunes, 16 de marzo, y se prolongará hasta el 28 de marzo. El desmontaje se llevará a cabo a partir del mismo Domingo de Resurrección.

El plan de seguridad de Semana Santa incluye cinco puntos claves y establece medidas, en primer término, para la regulación del tráfico. Asimismo, contempla itinerarios peatonales seguros para el entorno de la Mezquita-Catedral y la carrera oficial, así como el establecimiento de las vías de evacuación, una presencia policial acentuada y la exigencia, entre otras cuestiones, de la retirada temporal de veladores por las calles donde transcurran los desfiles procesionales. Jesús Coca ha recordado que la capital cordobesa continúa en alerta 4 reforzada terrorista y que las medidas policiales a implementar deben hacerse con ese tenor. Asimismo, ha avanzado que las Policías Local y Nacional trabajarán de nuevo este año con cámaras y drones.

Hermandad de El prendimiento, el pasado Martes Santo. / FRAN PEREZ / COR

Controles de alcohol y drogas

El año pasado, el dispositivo policial estuvo compuesto por un total de 836 efectivos, de los cuales 326 serán agentes de la Policía Nacional (Tedax, Unidad de Prevención y Reacción y el Grupo Operativo de Respuesta), 360 de Policía Local y 150 efectivos de la Guardia Civil, de los que 72 efectivos serán de Tráfico.

El año pasado los agentes tuvieron una especial vigilancia de los lugares en los que salen y entran las cofradías, que es donde hay mayor acumulación de personas, mientras que la Guardia Civil prestó como siempre especial control en el acceso y salida de la N-IV en la zona del Arenal, donde se instalaron controles de tráfico, alcohol y drogas; y en la N432 también a la altura de Cerro Muriano.