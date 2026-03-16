Un consejo extraordinario de Urbanismo dará luz verde a la urbanización del polígono industrial de La Rinconada junto a la BLET de Córdoba

Las obras de urbanización del polígono empresarial que se levantará junto a la BLET, la Base Logística del Ejército de Tierra, en La Rinconada, están cada vez más cerca. El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, así lo ha confirmado este lunes al anunciar el fin de las negociaciones entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Transportes y ha avanzado que está prevista la celebración de un consejo rector extraordinario de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba el jueves. El consejo dará el visto bueno al proyecto de urbanización del plan parcial de La Rinconada, el polígono anexo a la BLET, que se llamará Gran Capitán, con lo que el inicio de las obras es cuestión "de semanas", según ha indicado Torrico. El Ayuntamiento de Córdoba ha optado por celebrar un consejo extraordinario dada la trascendencia de lo que se aprueba.

Obras Base Logistica del Ejercito de Tierra BLET en la Rinconada / Manuel Murillo / COR

"Entendemos que una vez superado el trámite con el Ministerio de Fomento, Transporte y Movilidad de la aceptación de la cesión de la antigua Nacional IV, entre Alcolea y la estación eléctrica del cementerio de la Fuensanta, toca ya dar el siguiente paso", ha explicado este lunes el también presidente de la Gerencia de Urbanismo. Así, añade, "y puesto que los trámites se han excedido de los tres meses que tiene el Ministerio para evacuar el informe sectorial preceptivo de Carreteras, viendo que el Ayuntamiento está cumpliendo los requisitos, se va a proceder a la aprobación del proyecto de urbanización para que pueda ejecutarse a la mayor brevedad posible".

Una obra de 38 millones

La junta de compensación ya adjudicó las obras de urbanización de la BLET a la empresa Ferrovial por un importe de 38 millones de euros, siendo esta una de las obras más ambiciosas que va a tener Córdoba en los próximos meses junto con la urbanización del plan parcial O-4 (Huerta de Santa Isabel Oeste). Tras la celebración del consejo extraordinario de la GMU, se espera que el acuerdo para la urbanización del polígono industrial se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, a continuación, pueda tener lugar la firma del contrato y el acta de replanteo entre la junta de compensación y la firma adjudicataria para que en el plazo "ya de semanas, no de meses, se lleve a cabo el inicio de la obra de esta importante urbanización", ha explicado Torrico.

Dos obras más

Además, el presidente de Urbanismo ha anunciado que en próximas fechas, por parte de la junta de compensación, también se licitarán dos obras anexas a la urbanización del polígono industrial: el enlace de la carretera con la autovía A4 y la obra para la construcción del depósito de agua que abastecerá a la base logística y al propio polígono industrial de La Rinconada.