El Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba distingue a Rafael Cobos Lozano con el premio Profesional del Año 2026

El profesional de Cruz Roja, Rafael Cobos Lozano, será distinguido como Profesional del Año 2026 por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba en un acto que se celebrará este martes, 17 de marzo, en la Diputación de Córdoba, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Trabajo Social

La cita reunirá a profesionales del sector en una jornada que incluirá una mesa redonda sobre el Trabajo Social en Emergencias, con especial atención al caso de Adamuz. Durante el encuentro también se rendirá homenaje a las personas profesionales jubiladas en 2025.

Según ha informado Cruz Roja Córdoba en una nota de prensa, Rafael Cobos Lozano, colegiado número 16-915, recibe esta distinción tras la propuesta presentada por la colegiatura del organismo profesional cordobés. Actualmente desarrolla su labor como trabajador social en Cruz Roja Córdoba, una trayectoria que el colectivo ha querido poner en valor por su compromiso con las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Trayectoria ligada a la intervención social

La trayectoria de Cobos Lozano está marcada por un giro profesional. Dejó atrás el ámbito comercial en la empresa familiar para formarse en Trabajo Social, iniciando sus estudios en la UNED en Córdoba mientras compaginaba su formación con su labor como dinamizador sociolaboral en la barriada de Las Palmeras.

Finalizaó la Diplomatura con prácticas profesionales en Acpacys Córdoba en 2014, dando así los primeros pasos de un recorrido vinculado desde entonces a la intervención social y al acompañamiento de personas en momentos especialmente delicados.

Desde 2016 y hasta la actualidad, Rafael Cobos Lozano ejerce como Trabajador Social en la oficina provincial de Cruz Roja Córdoba, donde gestiona distintos proyectos de intervención dentro del programa de Atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Entre sus funciones se encuentran la orientación en recursos sociales en Córdoba y provincia, la tramitación de ayudas y prestaciones, así como el asesoramiento en economía doméstica, entre otras responsabilidades.

Cobos Lozano recibe este reconocimiento con una profundad gratitud al Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba. El homenajeado ha señalado que “siente una gran emoción al recibir este reconocimiento por ayudar a familias a salir de la vulnerabilidad y poder mejorar su presente”.

Jornadas en la Diputación

La conmemoración del Día Mundial del Trabajo Social se celebran este martes en la Diputación de Córdoba, a partir de las 17:30 horas, y participarán profesionales y autoridades como Irene Aguilera, delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba y María Angustias Varo, presidenta del Colegio Provincial de Trabajo Social en Córdoba.