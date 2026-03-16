Sucesos
Un coche sale ardiendo tras un choque a la entrada del Puente de Andalucía
Uno de los vehículos ha acabado calcinado y hay varias personas heridas, por lo que se han desplazado a la zona sanitarios, bomberos, policías locales y agentes de la Guardia Civil
Dos turismos han chocado a las 08.00 horas en la Ronda de Poniente de Córdoba (carretera A-3050), justo a la entrada del Puente de Andalucía, y uno de ellos ha salido ardiendo tras el golpe, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112, que advierte de varias personas heridas tras el siniestro vial.
Tras lo ocurrido, se han desplazado a la zona del accidente efectivos de los bomberos, personal sanitario del 061, miembros de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil.
En plena hora punta de desplazamientos
El accidente se ha producido en plena hora punta de desplazamientos matutinos al trabajo y la escuela, lo que ha producido importantísimas retenciones tanto en la A-3050 como en la A-4, vías clave en el tráfico de la ciudad.
Los agentes han cortado el carril de acceso a los polígonos industriales de La Torrecilla y Amargacena, así como a los barrios Guadalquivir y Sector Sur, y han habilitado una nueva entrada para aliviar el tráfico, según han confirmado fuentes presenciales. Los atascos, de hecho, llegan hasta la altura del Mercacórdoba.
Los bomberos han podido apagar el incendio en el vehículo sin que haya sido necesario ayudar a los pasajeros a salir del habitáculo, ya que a la llegada de estos operarios se encontraban fuera. Se desconoce, por el momento, el número de heridos y la gravedad de sus lesiones.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido