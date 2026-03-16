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Un coche sale ardiendo tras un choque a la entrada del Puente de Andalucía

Uno de los vehículos ha acabado calcinado y hay varias personas heridas, por lo que se han desplazado a la zona sanitarios, bomberos, policías locales y agentes de la Guardia Civil

Tráfico lento en el Puente de Andalucía, en cuya entrada se ha producido el accidente, que ha provocado importantes retenciones en Córdoba.

Tráfico lento en el Puente de Andalucía, en cuya entrada se ha producido el accidente, que ha provocado importantes retenciones en Córdoba. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Dos turismos han chocado a las 08.00 horas en la Ronda de Poniente de Córdoba (carretera A-3050), justo a la entrada del Puente de Andalucía, y uno de ellos ha salido ardiendo tras el golpe, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112, que advierte de varias personas heridas tras el siniestro vial.

Tras lo ocurrido, se han desplazado a la zona del accidente efectivos de los bomberos, personal sanitario del 061, miembros de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil.

En plena hora punta de desplazamientos

El accidente se ha producido en plena hora punta de desplazamientos matutinos al trabajo y la escuela, lo que ha producido importantísimas retenciones tanto en la A-3050 como en la A-4, vías clave en el tráfico de la ciudad.

Los agentes han cortado el carril de acceso a los polígonos industriales de La Torrecilla y Amargacena, así como a los barrios Guadalquivir y Sector Sur, y han habilitado una nueva entrada para aliviar el tráfico, según han confirmado fuentes presenciales. Los atascos, de hecho, llegan hasta la altura del Mercacórdoba.

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Los bomberos han podido apagar el incendio en el vehículo sin que haya sido necesario ayudar a los pasajeros a salir del habitáculo, ya que a la llegada de estos operarios se encontraban fuera. Se desconoce, por el momento, el número de heridos y la gravedad de sus lesiones.

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