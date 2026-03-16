El CC La Sierra regala menús en TGB y 100 Montaditos por San Patricio con compras desde 15 euros

Comer gratis por San Patricio será posible este martes en Córdoba para los clientes más rápidos. El centro comercial La Sierra ha lanzado una promoción especial con la que regalará menús en TGB y 100 Montaditos a quienes realicen compras mínimas de 15 euros y completen el registro habilitado en su página web.

Según ha informado el propio centro comercial La Sierra en una nota de prensa, la iniciativa se pondrá en marcha este 17 de marzo con motivo de la festividad irlandesa de San Patricio, una cita que en los últimos años ha ganado presencia social y comercial también fuera de Irlanda gracias a su ambiente festivo y su tirón en la hostelería y el ocio.

La promoción estará disponible desde las 10.00 horas del martes 17 de marzo y hasta fin de existencias. Para participar, los clientes deberán registrarse ese mismo día a través de la web oficial de La Sierra y, una vez completado el proceso, recibirán un correo de confirmación que tendrán que presentar en el local correspondiente junto a un ticket de compra por importe mínimo de 15 euros, explica la organización en una nota de prensa.

Menús gratis en TGB y 100 Montaditos

La campaña incluye dos opciones de restauración dentro del recinto comercial. En The Good Burger (TGB), el menú promocional estará formado por bebida, cheeseburger y patatas. En el caso de 100 Montaditos, la oferta incluirá bebida, montadito y patatas.

Desde el centro comercial se subraya que las unidades serán limitadas, por lo que solo podrán beneficiarse de esta acción los usuarios que completen antes el formulario y cumplan con los requisitos establecidos.

Cartel con la promoción. / CÓRDOBA

Con esta iniciativa, La Sierra busca vincular una fecha de gran proyección internacional con una acción promocional destinada a dinamizar el consumo en sus establecimientos y premiar la fidelidad de sus visitantes. La campaña se enmarca además en una estrategia habitual de este tipo de complejos comerciales, que aprovechan celebraciones señaladas para incentivar las compras y reforzar la experiencia del cliente.

Un referente comercial y de ocio en Córdoba

La Sierra se presenta como uno de los grandes polos comerciales de la provincia. El complejo, propiedad de Carmila y Carrefour Property, cuenta con más de 108.000 metros cuadrados construidos, una superficie bruta alquilable superior a los 26.000 metros cuadrados y un área de influencia directa de unos 330.000 habitantes.

Además del hipermercado Carrefour, el centro reúne más de 60 locales de moda, servicios y restauración, así como 2.100 plazas de aparcamiento gratuito y distintos servicios pensados para facilitar la visita, entre ellos wifi, sala de lactancia, zonas de descanso y área infantil.

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La promoción de San Patricio en La Sierra vuelve a situar al centro comercial en el foco de la actividad de consumo y ocio en la capital cordobesa. Para quienes tengan previsto acudir este martes, la clave estará en la rapidez: comprar, registrarse y aprovechar una campaña que une compras, restauración y una de las celebraciones internacionales más populares del calendario.