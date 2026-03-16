Casa Daniele y Encurtidos Sierra, nuevos puestos en La Corredera: «Si hay otra licitación, el mercado se llena»

El mercado de La Corredera vive un momento de crecimiento. Aunque todavía pesa mucho la visión de los diez puestos que permanecen cerrados, en los últimos meses se han producido algunas incorporaciones, como las de Raúl Ruiz, con la quesería Casa Daniele, y la de Antonio José Sierra, de Sierra Aceitunas y Encurtidos. Para los dos, esta incursión supone una segunda apuesta comercial. Raúl tiene un negocio que funciona bien en el barrio del Zoco y Antonio José, otro puesto en el mercado de La Mosca.

La quesería Daniele (en honor a su hijo) nació del deseo de dos cordobeses emigrantes retornados de Italia que quisieron ampliar la cultura del queso en su tierra aplicando lo aprendido en centro Europa. «Mi mujer y yo somos amantes del queso y en Italia nos maravillaban los negocios especializados que ofrecían una variedad enorme, descubrimos que había un mundo mucho más grande que el queso manchego y quisimos montar algo similar». Con el tiempo, su mujer se ha convertido en técnico especialista en quesería y juez de catas a nivel nacional. «Aquí traemos quesos que no son habituales en los supermercados y también tenemos nuestra propia marca con quesos elaborados en Toledo en una quesería artesana familiar», explica, «estamos muy contentos nuestra clientela en el mercado, hay muchos vecinos del barrio y turistas, españoles y extranjeros». Confía en que pronto haya más incorporaciones. «Hay gente interesada y vendría bien llenarlos para mejorar la imagen de este espacio».

Antonio José, tras abrir en septiembre: "Estamos encantados"

Antonio José abrió su puesto en La Corredera en septiembre. «Estamos encantados, hemos incorporado productos nuevos que no estaban muy vistos por la zona como pinchos y gildas que están muy de moda y la respuesta ha sido buena», afirma. Destaca las ventajas de trabajar en un mercado «donde el alquiler es más bajo, tienes seguridad y tu establecimiento se retroalimenta con el público que viene a los demás compañeros».

Antonio José abrió su puesto de encurtidos el pasado mes de septiembre. / A. J. González

Lamenta que haya puestos cerrados. «La primera concesión pilló a muchas personas por sorpresa, yo llegué apurado con el papeleo y eso que estaba preparado, yo creo que si hay una nueva licitación el mercado se llena y eso será bueno para todos, la gente llama a la gente». Está convencido de que los mercados municipales tienen futuro. «En El Marrubial tengo mucha gente joven que viene a comprar cuando tiene un hueco, la gente se adapta a los horarios del comercio o viene el sábado».