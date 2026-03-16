Un carril bici y un itinerario peatonal unirán el Barrio del Guadalquivir con el polígono industrial de Torrecilla-Amargacena en Córdoba

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde al Proyecto de Accesibilidad Sostenible al Polígono Industrial Torrecilla-Amargacena que permitirá iniciar la contratación para la creación de un acceso peatonal y ciclista desde el Barrio del Guadalquivir hasta el polígono industrial.

El proyecto prevé la creación de un itinerario peatonal y la construcción de un carril de bicicletas con dos sentidos, que discurrirá adosado al trazado del peatonal, así como la creación de unas condiciones óptimas para caminar e ir en bici mediante plantaciones arbóreas.

Según detalla el proyecto diseñado por Urbanismo, la actuación se plantea sobre el viario que actualmente une la gasolinera de la Avenida de Cádiz con el polígono industrial en cuestión y pasa por debajo del puente de Andalucía, un viario que disponía de alumbrado público que deberá ser reparado tras haber sido objeto de vandalismo.

Dos pasos de peatones y 34 árboles

Como el objetivo es mejorar la accesibidad peatonal y ciclista entre el Barrio del Guadalquivir y el polígono industrial de la Torrecilla Amargacena, se han proyectado desde la barriada, la mejora y continuidad de dos pasos de peatones que cruzan la avenida de Cadiz. Asimimo, entre los dos cruces y al otro lado de la barriada, existe, actualmente una semiglorieta terriza, donde se extenderá una capa de jabre o granito y se plantarán 34 arboles para crear un hábitat verde.

En el camino hacia el polígono, está previsto también reformar la zona que se encuentra entre la gasolinera y la calzada de la avenida de Cádiz, donde discurre el carril bici y el itinerario peatonal, suprimiendo algún acceso y reduciéndolo a una sola entrada y una salida a la gasolinera para los vehículos, pero más anchas.

A la altura del polígono, se suprimirá el carril de vehículos sentido Córdoba y se mantendrá solo una vía con sentido al polígono industrial. El plazo de ejecución del proyecto será de seis meses desde la firma del contrato.

Esta actuación se enmarca en los planes Edil y con cargo al fondo europeo de desarrollo regional en el periodo de programación 2021-2027, dentro del Plan de Actuación Integrado Edilquivir.

La Memoria de Presupuestos de la Gerencia Municipal de Urbanismo prevé una inversión de 765.701 euros para la urbanización de Accesibilidad del Polígono de la Torrecilla Amargacena, distribuidos entre 2026 y 2027.