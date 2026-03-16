Los Bomberos de Córdoba alertan de riesgo grave de incendio en Caballerizas Reales por su "insuficiente" seguridad

Un informe de los Bomberos de Córdoba alerta de la existencia de "un riesgo grave e inminente de incendio" en Cabellerizas Reales e insta a tomar medidas que corrijan "la insuficiente" seguridad contra incendios del edificio. El grupo municipal de Hacemos Córdoba ha dado a conocer este documento y expresado su preocupación por la situación del inmueble que está cedido a Córdoba Ecuestre y sigue pendiente de su regularización definitiva. Cabe recordar que las Caballerizas fue declarado monumento histórico nacional en 1929 y tiene un valor histórico excepcional. Recientemente Intervención ha vuelto a advertir que el inmueble continúa cedido a un tercero de forma precaria.

El informe del Servicio de Extinción de Protección y Extinción de Incendios está fechado el 17 de diciembre y pone de relieve "la situación dramática que vive este espacio". En concreto, el SPEIS alerta de la existencia de bombonas de butano tanto en el interior como en el exterior del edificio, apiladas, regletas sobrecargadas, material combustible en pasillos y en salidas o mal estado de los cuadros eléctricos. "Del análisis realizado y de las observaciones efectuadas durante la expresión in situ, se concluye que a nivel global la seguridad contra incendios del edificio es claramente insuficiente". Asimismo, el informe constata "la existencia de un riesgo grave e inminente de incendio con una probabilidad elevada de inicio y una capacidad de de propagación rápida tanto en el interior como en el exterior y en las zonas colindantes". Por otro lado, el documento advierte de "las consecuencias previsibles de un siniestro de tal tamaño en las condiciones actuales pueden calificarse como potencialmente catastróficas, dada la dificultad del control inicial del incendio, la complejidad de la evacuación y la posible afectación estructural del inmueble". El SPEIS también alerta de que las deficiencias detectadas son más graves al albergar este inmueble de manera simultánea público y animales.

Caballerizas Reales en la Copa de España de Alta Escuela. / Ramón Azañón Agüera / COR

Por este motivo, Hacemos Córdoba ha requerido un plan urgente para poner orden en Caballerizas y un plan de autoprotección completo y específico que actualmente no existe. Además, el portavoz del grupo municipal, Juan Hidalgo, ha hecho responsable al alcalde de la ciudad de cualquier inicidente que pudiera darse en Caballerizas durante este tiempo y ha recordado lo ocurrido este verano pasado en la Mezquita-Catedral.

Ya en marcha

El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico (PP), ha ironizado sobre "la tardanza" de la oposición en dar a conocer un informe que es del mes de diciembre y ha asegurado que Córdoba Ecuestre ha empezado a implementar las medidas que los Bomberos exigen hacer en este espacio a corto, medio y largo plazo. "Córdoba Ecuestre ha dado cumplimiento de todas las medidas que se han requerido", ha asegurado el edil que, no obstante, ha reconocido que habrá que girar una inspección municipal para cerciorarse de que está todo en orden si bien recuerda que ninguna de estas medidas eran incompatibles con la apertura de Caballerizas.