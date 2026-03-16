Bellido rechaza prohibir la decoración de plástico en el casco de Córdoba: "¿Cómo prohíbo yo a alguien que ponga flores de plástico?"

"¿Cómo prohíbo yo a alguien que ponga flores de plástico? Si las flores para decorar son de plástico o naturales entra dentro del buen o mal gusto de cada uno y de la libertad individual; nosotros ahí poco podemos hacer, la verdad, y francamente, tampoco creo que sea bueno hacerlo". El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha rechazado la petición que le han hecho los guías turísticos y el Consejo del Movimiento Ciudadano para que el Ayuntamiento frene la proliferación de decoración con flores de plástico en el casco histórico, una circunstancias que ven con preocupación por "la mala imagen" que consideran se transmite a los turistas de la zona Patrimonio de la Humanidad.

El alcalde entiende que desde el Ayuntamiento de Córdoba no se puede regular una cuestión que considera de índole privada, a pesar de que las decoraciones se exponen en las fachadas de las principales calles de la Judería. "Es un tema que no está dentro de nuestras posibilidades, quiero decir, puede gustar más o menos, yo no voy a entrar en juicios de valor, pero claro, pero nosotros no podemos imponerle a nadie un modelo de decoración en su casa", ha asegurado.

Guías turísticos y vecinos alertan de la invasión de flores de plástico en el casco histórico. / Víctor Castro

Cómo prohibir una decoración

En este sentido, Bellido ha apostillado que la administración local puede regular, como ha hecho, la convivencia con una ordenanza específica, y ha recordado que hay normas urbanísticas que impiden determinadas cuestiones, pero ha insistido en que la decoración no es materia legislable. Yo creo que hay un espacio de libertad de cada uno, que se puede ejercer y no todo tiene que estar hiperregulado, ni responder a unos estándares o unos cánones que tengan que venir impuestos por la administración. Creo que también la sociedad es lo suficientemente madura y libre para tomar sus propias decisiones sore la sobre la belleza. Además, ¿cómo prohíbo yo a alguien que ponga flores de plástico?", ha preguntado retórico.

La Asociación Profesional de Guías-Intérpretes de Turismo y Patrimonio (APIT) y el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) habían sugerido al Ayuntamiento de Córdoba que regulase la cuestión decorativa en una ordenanza de vía pública, a través de un bando municipal o con una declaración pública del propio alcalde.