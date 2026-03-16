Urbanismo
Avanza el nuevo puente de Alcolea con el montaje de la estructura metálica
La empresa Sepisur XXI trabaja en la soldadura de los arcos metálicos del puente que conectará las barriadas de El Sol y Los Encinares de Alcolea, con previsión de finalización en el primer semestre del año
La construcción del puente que dará acceso a las barriadas de El Sol y Los Encinares de Alcolea avanza finalmente tras varios retrasos en las obras. La empresa adjudicataria, Sepisur XXI, trabaja ya en la fase de montaje y está realizando labores de soldadura sobre los arcos metálicos del puente que se está instalando. La previsión municipal es que la infraestructura pueda estar finalizada durante el primer semestre del año.
Se trata de un puente muy demandado por la barriada, especialmente por los vecinos de la zona de Encinares de Alcolea. La razón, que el acceso actual a esta parte se hace a través del puente de los Piconeros, por donde no pueden pasar ni dos vehículos a la vez ni un autobús. Urbanismo optó por la construcción de un nuevo puente dado que el de los Piconeros está catalogado como BIC.
El puente cuya obra está ya en marcha, y que cruza el arroyo Guadalbarbo, se sitúa a unos 50 metros aguas abajo del de los Piconeros. Tendrá diez metros de ancho y contará con dos carriles (de 3,5 metros de anchura cada uno). De largo medirá poco más de 41 metros y para su construcción se usa losa de hormigón armado y arco metálico.
La obra, cuando se quedó parada, en 2023, no llegaba a un nivel de ejecución del 4% y además hubo que hacer un modificado del presupuesto. La razón de la paralización fue el hallazgo de dos canalizaciones, una de Emacsa y otra de la comunidad de regantes del Guadalmellato. La obra parte de un proyecto de la Diputación de Córdoba de 2018. En 2020, la Gerencia de Urbanismo consideró que esta era la mejor de las alternativas.
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