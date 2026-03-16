El alcalde de Córdoba responde a las críticas: "No sé qué más podíamos haber hecho ante las inundaciones"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, rechaza las acusaciones de algunos parcelistas respecto a su actuación ante las inundaciones del pasado mes de febrero: "No sé qué más creen que podíamos haber hecho, francamente, porque no está en nuestra mano que no llueva, no está en nuestra mano que no crezca el río", ha dicho. "Si crece el río, se van a dar inundaciones porque todas esas viviendas están en zonas inundables", ha recordado el primer edil. Cabe recordar que la federación Córdoba Extrarradio, que representa a una veintena de parcelas de Córdoba, sostuvo ayer que las últimas inundaciones provocadas por los temporales de enero y febrero podrían "haberse evitado". Entre 18 y 20 parcelaciones, según el portavoz de dicha federación, Rafael Salazar, se han reunido este domingo en el centro cívico de El Higuerón para hablar sobre este punto y para establecer una serie de movilizaciones que comenzarán por acudir al pleno del Ayuntamiento de Córdoba del próximo mes de abril.

El alcalde entiende que ha sido "ejemplar" la actuación del Ayuntamiento de Córdoba con la colaboración entre instituciones tras las inundaciones sufridas en Córdoba en el mes de febrero, y asegura que "hay una valoración unánime" de la sociedad cordobesa en esa línea y la andaluza, por la gestión realizada por la Junta de Andalucía.

No es tiempo de denuncia, sino de recuperación, sostiene Bellido

José María Bellido considera que ahora no es tiempo de denuncia, sino de recuperación. "No solo estuvimos con las inundaciones, sino que luego estuvimos actuando en la limpieza de las vías públicas, en coordinación con Cruz Roja para que pudiera entrar en las casas, en recuperar la normalidad en toda la ciudad y ahora en las consecuencias económicas y eso es en lo que estamos", ha indicado el regidor.

Guadalvalle y Altea, un mes después de las inundaciones / AJ González / COR

Además, el alcalde ha asegurado que en Córdoba "todos sabemos quiénes somos" y saben quién es él y su gobierno, y también saben quién está detrás de Córdoba Extrarradio: su portavoz Rafael Salazar, que concurrió a las últimas elecciones municipales en Córdoba aunque no logró ningún concejal. "Todos vosotros sabéis quiénes están enfrente de ese movimiento, porque no son nuevos tampoco. Llevan mucho tiempo, se llegaron a presentar a unas elecciones con los resultados que tuvieron y creo que están aprovechando un momento para tratar de volver a un plano de actualidad", ha asegurado el alcalde. "Pero ese juicio lo dejo a vosotros, igual que hacéis juicios críticos sobre la labor del gobierno, creo que lo podáis hacer sobre la labor de quien en este caso ha hecho esa iniciativa".

Diligencias de la Fiscalía

En cualquier caso, Bellido espera que la Fiscalía abra diligencias, porque eso permitirá al Ayuntamiento de Córdoba aportar todo lo que se hizo, "con reuniones prácticamente permanentes del Comité de emergencia, estando alerta a a qué nos iba diciendo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de qué situaciones teníamos a riesgo, si era la crecida del río, si eran las crecidas de arroyo y en todas ellas respondiendo con antelación, con las evacuaciones previstas", ha defendido Bellido.

"No tenemos ningún problema en en aportar todo lo que se hizo desde el Ayuntamiento, porque no solo es que no tengamos miedo, sino que estamos orgullosos de la labor que hicimos, como están orgullosos la inmensa mayoría de los cordobeses de la labor que se hizo en esos días", ha concluido diciendo el alcalde.