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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La nueva derrota del Córdoba CF, el debate sobre el suelo para vivienda y el hallazgo de un cadáver en Trassierra son nuestros titulares para cerrar la semana

Imagen de archivo del acceso a Santa María de Trassierra.

Imagen de archivo del acceso a Santa María de Trassierra. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

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La derrota del Córdoba CF ante el Sanse, marcada por una calamitosa primera mitad que prolonga la mala racha del equipo, abre nuestro boletín de este domingo 15 de marzo. También abordamos el debate sobre la vivienda en la ciudad, con el sector inmobiliario cordobés reclamando más suelo disponible para impulsar la construcción. Además, nos detenemos en un suceso en la sierra: el hallazgo de un cadáver sin identificar en mitad del campo en Trassierra que investiga la Guardia Civil.

Además, también destacamos:

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