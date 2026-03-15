La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La nueva derrota del Córdoba CF, el debate sobre el suelo para vivienda y el hallazgo de un cadáver en Trassierra son nuestros titulares para cerrar la semana
La derrota del Córdoba CF ante el Sanse, marcada por una calamitosa primera mitad que prolonga la mala racha del equipo, abre nuestro boletín de este domingo 15 de marzo. También abordamos el debate sobre la vivienda en la ciudad, con el sector inmobiliario cordobés reclamando más suelo disponible para impulsar la construcción. Además, nos detenemos en un suceso en la sierra: el hallazgo de un cadáver sin identificar en mitad del campo en Trassierra que investiga la Guardia Civil.
- CRÓNICA | El Córdoba CF paga cara una calamitosa primera mitad ante el Sanse y sigue en caída libre
- VIVIENDA | El sector inmobiliario cordobés reclama más suelo y menos trabas para impulsar la vivienda
- SUCESOS | Un cadáver en mitad del campo y sin identificar: la Guardia Civil investiga un extraño hallazgo en Trassierra
Además, también destacamos:
Sucesos
- Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar
- Fallece una mujer de 74 años en plena calle en la avenida de Cádiz
- Un herido tras ser golpeado su vehículo por un coche de la Policía Local en la glorieta de El Arcángel
Córdoba ciudad
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- Unas 20 parcelaciones de Córdoba piden investigar si las últimas inundaciones podrían "haberse evitado"
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Provincia
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Cultura
Deportes
España
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