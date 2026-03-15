La derrota del Córdoba CF ante el Sanse, marcada por una calamitosa primera mitad que prolonga la mala racha del equipo, abre nuestro boletín de este domingo 15 de marzo. También abordamos el debate sobre la vivienda en la ciudad, con el sector inmobiliario cordobés reclamando más suelo disponible para impulsar la construcción. Además, nos detenemos en un suceso en la sierra: el hallazgo de un cadáver sin identificar en mitad del campo en Trassierra que investiga la Guardia Civil.

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