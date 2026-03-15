La actualidad del domingo 15 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La escasez de suelo para vivienda, la mirada del fotoperiodista Ladis y un recorrido por la esencia de la taberna cordobesa son nuestros titulares para arrancar el día
El sector inmobiliario cordobés advierte de la necesidad de liberar más suelo y reducir trabas administrativas para impulsar la construcción de vivienda en la ciudad, un debate que marca la apertura de nuestro boletín de este domingo 15 de marzo. También conversamos con el fotoperiodista Ladis, quien repasa su trayectoria tras la cámara y recuerda su relación con figuras como Manuel Benítez. Además, recorremos dos maneras de entender la taberna cordobesa que, pese a sus diferencias, comparten la misma devoción por una tradición gastronómica profundamente arraigada en la ciudad.
- VIVIENDA | El sector inmobiliario cordobés reclama más suelo y menos trabas para impulsar la vivienda
- ENTREVISTA | Ladis, fotoperiodista: "El Cordobés es un ser de otra galaxia, si hubiera sido cocinero o futbolista, también hubiera sido el mejor del mundo"
- REPORTAJE | Dos estilos, una misma devoción por la esencia de la taberna cordobesa
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
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Sucesos
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Provincia
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Deportes
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Campo y medio ambiente
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