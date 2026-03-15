El sector inmobiliario cordobés advierte de la necesidad de liberar más suelo y reducir trabas administrativas para impulsar la construcción de vivienda en la ciudad, un debate que marca la apertura de nuestro boletín de este domingo 15 de marzo. También conversamos con el fotoperiodista Ladis, quien repasa su trayectoria tras la cámara y recuerda su relación con figuras como Manuel Benítez. Además, recorremos dos maneras de entender la taberna cordobesa que, pese a sus diferencias, comparten la misma devoción por una tradición gastronómica profundamente arraigada en la ciudad.

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