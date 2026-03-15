El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba un plan urgente para mejorar los patios escolares tras las lluvias

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha exigido al gobierno municipal del PP que ponga en marcha un plan de adecentamiento y mejora de los patios escolares tras las últimas borrascas y lluvias de este invierno, un temporal que ha dejado zonas inundadas, algunos desprendimientos, socavones, filtraciones, caídas de árboles, levantamiento de pavimentos e incluso deterioro de elementos de la estructura.

La edil ha hecho hincapié en que las intensas precipitaciones "han sacado a la luz deficiencias estructurales acumuladas, dejando algunas zonas exteriores inutilizables por motivos de seguridad, lo que ha llevado a asociaciones de familias y docentes a denunciar el deterioro de estas zonas escolares externas". Ante esta situación, el PSOE reclama un plan de choque "inmediato", en el que se revise la seguridad de todos los elementos de los patios, se reparen los desperfectos y se realicen todos los trabajos de jardinería necesarios para la llegada de la primavera y el verano.

Imagen de archivo de un árbol caído sobre un centro educativo de la provincia. / CÓRDOBA

Inspección de centros

Asimismo, solicita que se inspeccionen los centros que no tiene un buen drenaje y se suelen inundar en el tiempo de lluvias, para evitar futuros colapsos y acumulaciones de agua, además de que "se instalen los toldos prometidos de manera eficaz, y se renaturalicen las zonas que sean necesarias para hacer unos patios más verdes y resilientes al clima para evitar el calor extremo y mejorar la absorción de agua".

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“Tenemos que tener en cuenta que en los patios escolares no sólo se realiza el horario de recreo, sino que se suele dar la asignatura de Educación Física, actividades extraescolares y otros actos del centro, por lo que es muy importante que se mantengan en las mejores condiciones posibles”, ha concluido la concejala socialista.