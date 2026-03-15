La Primitiva deja más de 40.000 euros de premio en Alcolea (Córdoba)

El sorteo de La Primitiva de este pasado sábado, 14 de marzo, ha dejado un premio de 41.654,69 euros a dos acertantes de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario--, que habían sellado sus boletos en las provincias andaluzas de Córdoba y Granada.

En concreto, uno de los billetes ha sido validado en el despacho receptor número 27.085 de Alcolea (Córdoba) -sito en la carretera de Madrid, 94-, y otro en el número 36.665 de Castril de la Peña (Granada), según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

Cada uno de ellos obtiene un premio unitario de 41.654,69 euros, al igual que los otros cuatro acertantes de segunda categoría de este pasado sábado, que habían validado sus boletos en Tarragona, Villacañas (Toledo), Madrid y Burgos.

Combinación ganadora

La combinación ganadora ha estado formada por los números 16, 12, 01, 45, 07 y 24. El número complementario ha sido el 25, el reintegro el 4 y el Joker, 6383976. La recaudación del sorteo ha ascendido a 14.827.123 euros.

En el sorteo no existen boletos acertantes de categoría especial --seis aciertos más reintegro--, ni de primera categoría --seis aciertos--, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 126.500.000 euros, en el que sería el mayor bote de la historia de este juego.