Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 15 de marzo de 2026

Ópera

Puesta en escena de ‘Macbeth’

La Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de Córdoba representarán Macbeth de Giuseppe Verdi, basada en la obra homónima de William Shakespeare. Localidades de 26 a 75 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 19.00 horas.

Teatro

Representación de ‘Animalarium’

La compañía Banánica lleva a escena esta obra donde la protagonista es una niña que acaba de mudarse a una ciudad nueva con sus padres. Su enorme timidez a la hora de hacer amistades provoca que pase los días aislada en su habitación y como le dan miedo los animales, tampoco puede contar con la compañía de alguna mascota.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 12.00 horas.

Música

‘Dsas3. La comparsa de Jesús Bienvenido’

Jesús Bienvenido regresa al escenario con su nueva creación: DSAS3, una comparsa que vuelve a poner en valor la fuerza poética, la crítica afilada y la musicalidad inconfundible del autor gaditano.

CÓRDOBA. Teatro El Brillante. Colegio La Salle, Ctra. de las Ermitas. 19.00 horas.

Semana Santa

XXXV Exaltación a la saeta

La Federación de Peñas Cordobesas organiza la 35º_Edición de la Exaltación a la Saeta con el memorial a Manuel Espejo Churumbaque, con Inmaculada Luque como exaltadora; Araceli Campillos y Lourdes Estepa, saeteras, y acompañamiento musical a cargo del Quinteto Gregis Mater Córdoba.

CÓRDOBA. Iglesia Padres de Gracia (PP. Trinitarios). Plaza Cristo de Gracia. 13.30 horas.

Comedia

Espectáculo ‘Sin lengua en los pelos’, de Jesús Piña

Con un humor directo y sin filtros, Piña saca a relucir su rapidez mental y su capacidad de improvisación para analizar la vida cotidiana de nuestra sociedad.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 18.00 horas.

Ciclo ‘Trasteando’

Recital de Melchor de Juan

Dentro del programa de Trasteando con la guitarra flamenca, tendrá lugar un recital a cargo del guitarrista Melchor de Juan. Entrada libre hasta completar el aforo.