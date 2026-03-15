La Federación Al-Zahara de Córdoba se integra en la Red Andaluza de Asociaciones Vecinales

La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-Zahara, Isa Sereno, ha valorado hoy como “un paso histórico para el movimiento vecinal andaluz” la firma y aceptación de la constitución de la Red Andaluza de Asociaciones Vecinales, durante un encuentro celebrado ayer en Jaén, que culmina más de año y medio de trabajo conjunto entre federaciones y asociaciones de distintos puntos de Andalucía.

Durante este proceso se ha elaborado un primer decálogo de principios activos comunes, que servirá como base para la coordinación y el trabajo compartido del movimiento vecinal en el conjunto de la comunidad autónoma. Este documento recoge los valores, objetivos y líneas de acción que unen a las asociaciones vecinales andaluzas.

Constitución de la Red Andaluza de Asociaciones Vecinales. / CÓRDOBA

La única ausencia, Huelva

La iniciativa ha contado con el apoyo y acompañamiento de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que ha colaborado en el impulso de esta estructura de coordinación a nivel andaluz y cuyo presidente, Julio Molina, participó en la asamblea. Por su parte, y junto a Isa Sereno, también asistieron por Córdoba el vicepresidente y tesorero de Al-Zahara, Manuel García, y el expresidente Antonio Toledano.

En el encuentro participaron representantes del movimiento vecinal de prácticamente todas las provincias andaluzas, con la única ausencia de la provincia de Huelva. La jornada concluyó con la firma y aceptación del documento constitutivo de la nueva red.

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La Federación Al-Zahara ha sido una de las entidades impulsoras y ha participado activamente en el trabajo previo que ha hecho posible la constitución de esta red, que nace con el objetivo de fortalecer el movimiento vecinal andaluz, impulsar la participación ciudadana y reforzar la defensa de los intereses de los barrios en toda Andalucía.