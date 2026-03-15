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Los fallecidos en Córdoba el domingo 15 de marzo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 16 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carmen Padilla Sánchez

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Juan Domínguez García

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Miguel Fernández de Molina Latorre

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud.

Antonio Siles Escribano

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Visitación Molina Cerro

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La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

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