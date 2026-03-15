Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 15 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 16 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Carmen Padilla Sánchez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Juan Domínguez García
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Miguel Fernández de Molina Latorre
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud.
Antonio Siles Escribano
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Visitación Molina Cerro
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
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