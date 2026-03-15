Sucesos
Fallece una mujer de 74 años en plena calle en el Sector Sur
Sanitarios y agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona, en concreto a la avenida de Cádiz, tras varias llamadas al 112, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida
Una mujer de 74 años de edad ha fallecido en plena vía pública en la avenida de Cádiz, en el cordobés barrio del Sector Sur, la pasada noche. En concreto, según informa el servicio de Emergencias 112, a las 22.25 horas llegaron varias llamadas a la sala alertando de lo sucedido.
Inmediatamente, se activaron los servicios sanitarios del 061 y agentes de la Policía Nacional, que acudieron al lugar de los hechos. Desgraciadamente, al llegar, solo pudieron constatar la muerte de esta mujer, por lo que se activó el protocolo judicial.
Por el momento, se desconoce la causa exacta del fallecimiento, aunque desde la Policía señalan que el cuerpo no presentaba ningún indicio de violencia y que no se investiga su muerte.
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