Un encuentro científico en la UCO analizará cómo mitigar los efectos de las altas temperaturas en ecosistemas y agricultura

La Universidad de Córdoba (UCO) acogerá del 2 al 5 de junio la celebración del '47th New Phytologist Symposium', un congreso científico internacional que reunirá a algunos de los especialistas más destacados del mundo en biología vegetal para analizar cómo los organismos vivos responden a condiciones de calor extremo.

El congreso se divide en varias sesiones en las que se abordarán las 'Olas de calor y vida vegetal: cuándo y dónde', las 'Respuestas ecoevolutivas al calor extremo', la 'Adaptación del metabolismo de las plantas a las olas de calor' o la importancia del 'Agua para mitigar el estrés térmico'.

Un planeta más caliente

Asimismo, el programa recoge otras sesiones dedicadas a las 'Interacciones planta-bióticas durante las olas de calor', las 'Respuestas de los ecosistemas a un mundo futuro más cálido', el 'Diseño de sistemas alimentarios y paisajes para un mundo más cálido' y '¿Preparando la vida vegetal para un planeta más caliente?'.

Las olas de calor extremo son fruto del cambio climático / CÓRDOBA

En definitiva, el encuentro, promovido por la revista científica 'New Phytologist' y que se celebrará bajo el título 'Extreme Heat: extending the thermal limits of life (Calor extremo: ampliando los límites térmicos de la vida'), estará dedicado a comprender cómo las plantas --y otros organismos-- afrontan temperaturas cada vez más elevadas, cuáles son sus límites fisiológicos y qué mecanismos les permiten sobrevivir en entornos térmicamente extremos.

La organización del simposio correrá a cargo del área de Ecología de la Facultad de Ciencias de la UCO, con la participación de los profesores Rafael Villar y Cristina Crespo, junto a un comité científico internacional.

Mitigar los efectos de las altas temperaturas

Así las cosas, durante cuatro días, especialistas procedentes de distintos países presentarán y debatirán los últimos avances científicos sobre la respuesta de las plantas a las olas de calor, su capacidad de adaptación y las estrategias que podrían ayudar a mitigar los efectos de las altas temperaturas en los ecosistemas naturales y en los sistemas agrícolas.

El tema del simposio resulta especialmente relevante para regiones como Córdoba y el Valle del Guadalquivir, donde las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático. Comprender cómo responden las plantas a estas condiciones es clave para mejorar la resiliencia de los ecosistemas, la agricultura y la gestión del territorio en escenarios climáticos futuros.

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La celebración del simposio convertirá a la Universidad de Córdoba en un punto de encuentro internacional para el debate científico sobre uno de los grandes retos ambientales actuales: la adaptación de la vida vegetal al aumento de las temperaturas extremas.